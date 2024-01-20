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В Киеве заявили, что США впервые проверили переданное ВСУ оружие - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
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https://ria.ru/20240120/oruzhie-1922541449.html
В Киеве заявили, что США впервые проверили переданное ВСУ оружие
В Киеве заявили, что США впервые проверили переданное ВСУ оружие - РИА Новости, 20.01.2024
В Киеве заявили, что США впервые проверили переданное ВСУ оружие
Представители США совместно с представителями ВСУ впервые провели инспекцию оружия, переданного американской стороной Киеву, сообщила пресс-служба минобороны... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T19:56
2024-01-20T19:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Представители США совместно с представителями ВСУ впервые провели инспекцию оружия, переданного американской стороной Киеву, сообщила пресс-служба минобороны Украины в Telegram-канале ведомства. "Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами", - говорится в сообщении украинского минобороны. Заявляется, что проверку провела служба внутреннего аудита украинского министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями отдела оборонного сотрудничества посольства США. Проверялись серийные номера, техническое состояние и условия хранения оружия. На опубликованных украинским минобороны фотографиях видны ящики с маркировкой "взрывчатые вещества", груда вещмешков и три оптических прицела. Как отмечается в публикации, оружие проверялось лишь в одной из воинских частей ВСУ. Ранее республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских дипломатов писала, что Брюссель проводит свой аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит якобы на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли бы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240120/rakety-1922535649.html
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в мире, киев, украина, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
В Киеве заявили, что США впервые проверили переданное ВСУ оружие

Минобороны Украины: представители США впервые проверили переданное Киеву оружие

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Представители США совместно с представителями ВСУ впервые провели инспекцию оружия, переданного американской стороной Киеву, сообщила пресс-служба минобороны Украины в Telegram-канале ведомства.
«
"Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами", - говорится в сообщении украинского минобороны.
Заявляется, что проверку провела служба внутреннего аудита украинского министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями отдела оборонного сотрудничества посольства США. Проверялись серийные номера, техническое состояние и условия хранения оружия.
На опубликованных украинским минобороны фотографиях видны ящики с маркировкой "взрывчатые вещества", груда вещмешков и три оптических прицела. Как отмечается в публикации, оружие проверялось лишь в одной из воинских частей ВСУ.
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Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских дипломатов писала, что Брюссель проводит свой аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит якобы на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли бы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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