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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.01.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана и мороза, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T19:41
2024-01-20T19:41
2024-01-20T19:41
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана и мороза, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "С 18 часов 20 января местами возможно образование тумана, что снизит видимость на дорогах. С 21 часа также местами ожидается образование гололедно-изморозевых отложений, что сделает дороги и тротуары скользкими. После полуночи мороз усилится до минус 23 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные условия, по прогнозу, продлятся до полудня воскресенья, 21 января. Власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность, одеваться по погоде и воздержаться, по возможности, от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.
https://ria.ru/20240120/sochi-1922507727.html
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общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за тумана и мороза