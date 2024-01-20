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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.01.2024
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19:41 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/opasnost-1922540381.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.01.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана и мороза, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T19:41
2024-01-20T19:41
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана и мороза, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "С 18 часов 20 января местами возможно образование тумана, что снизит видимость на дорогах. С 21 часа также местами ожидается образование гололедно-изморозевых отложений, что сделает дороги и тротуары скользкими. После полуночи мороз усилится до минус 23 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные условия, по прогнозу, продлятся до полудня воскресенья, 21 января. Власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность, одеваться по погоде и воздержаться, по возможности, от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.
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общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за тумана и мороза

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк Санкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана и мороза, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"С 18 часов 20 января местами возможно образование тумана, что снизит видимость на дорогах. С 21 часа также местами ожидается образование гололедно-изморозевых отложений, что сделает дороги и тротуары скользкими. После полуночи мороз усилится до минус 23 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неблагоприятные условия, по прогнозу, продлятся до полудня воскресенья, 21 января.
Власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность, одеваться по погоде и воздержаться, по возможности, от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.
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