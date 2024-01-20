https://ria.ru/20240120/opasnost-1922540381.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.01.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана и мороза, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T19:41

2024-01-20T19:41

2024-01-20T19:41

общество

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598020063_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_928dbd309684cf6cf1d8e0112a323e7f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана и мороза, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "С 18 часов 20 января местами возможно образование тумана, что снизит видимость на дорогах. С 21 часа также местами ожидается образование гололедно-изморозевых отложений, что сделает дороги и тротуары скользкими. После полуночи мороз усилится до минус 23 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные условия, по прогнозу, продлятся до полудня воскресенья, 21 января. Власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность, одеваться по погоде и воздержаться, по возможности, от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

https://ria.ru/20240120/sochi-1922507727.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург