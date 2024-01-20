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"Втянуть НАТО": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети
"Втянуть НАТО": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 20.01.2024
"Втянуть НАТО": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети
Пользователи соцсети Х резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о вине России в мировой нестабильности и призыв защищать страну... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:56
2024-01-20T11:56
2024-01-20T11:56
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о вине России в мировой нестабильности и призыв защищать страну силами Запада."Ты всего лишь пару лет президент, а уже привел весь мир на порог третьей мировой войны. <…> Ты даже не можешь мобилизовать пятьсот тысяч солдат, потому что все они сбежали от твоего режима и твоей политики. Теперь ты хочешь втянуть страны НАТО в этот конфликт для своего выживания", — возмутилась Mira D."Тебе нужно было заключать мир два года назад, тогда бы ты спас поколение украинцев, но ты повелся на политику США", — отметил David."Конфликт окончен, Украина проиграла. Сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы ты это осознал?" — спросил Зеленского Solomon."Ты проблема, а Путин — решение для Украины!" — поделился Vincent."Тебе никто не верит", — заключил Michael Brunner.В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем. Как уточнили в Москве, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.
https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html
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В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, НАТО
"Втянуть НАТО": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети
Пользователи Х раскритиковали обвинения Зеленского в адрес России