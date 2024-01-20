https://ria.ru/20240120/obstrel-1922548416.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 20.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 20.45 мск в субботу выпустили три кассетных снаряда по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T21:30

2024-01-20T21:30

2024-01-20T21:30

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 20.45 мск в субботу выпустили три кассетных снаряда по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.45 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.Представительство также сообщило, что в 18.50 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.25 по Ясиноватскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато