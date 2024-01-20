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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922548416.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 20.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 20.45 мск в субботу выпустили три кассетных снаряда по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T21:30
2024-01-20T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 20.45 мск в субботу выпустили три кассетных снаряда по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.45 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.Представительство также сообщило, что в 18.50 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.25 по Ясиноватскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 20.45 мск в субботу выпустили три кассетных снаряда по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.45 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство также сообщило, что в 18.50 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.25 по Ясиноватскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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