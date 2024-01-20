https://ria.ru/20240120/obstrel-1922534322.html
Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер
Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер - РИА Новости, 20.01.2024
Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер
Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке, ранения получила фельдшер, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:52
2024-01-20T18:52
2024-01-20T18:55
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке, ранения получила фельдшер, сообщается в Telegram-канале Минздрава России."Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики. Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ. Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда", - говорится в сообщении.Отмечается, что это не первый случай, когда сотрудники скорой помощи попадают под обстрел ВСУ. Так, 12 января при обстреле бригады скорой помощи в Горловке погибла фельдшер. Кроме того, обстрелам подвергаются больницы."Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер
Минздрав: бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер