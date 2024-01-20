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Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 20.01.2024 (обновлено: 18:55 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922534322.html
Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер
Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер - РИА Новости, 20.01.2024
Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер
Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке, ранения получила фельдшер, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:52
2024-01-20T18:55
специальная военная операция на украине
горловка
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке, ранения получила фельдшер, сообщается в Telegram-канале Минздрава России."Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики. Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ. Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда", - говорится в сообщении.Отмечается, что это не первый случай, когда сотрудники скорой помощи попадают под обстрел ВСУ. Так, 12 января при обстреле бригады скорой помощи в Горловке погибла фельдшер. Кроме того, обстрелам подвергаются больницы."Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
горловка
россия
украина
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горловка, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), В мире, Донецкая Народная Республика
Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер

Минздрав: бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке, ранения получила фельдшер, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
«
"Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики. Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ. Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первый случай, когда сотрудники скорой помощи попадают под обстрел ВСУ. Так, 12 января при обстреле бригады скорой помощи в Горловке погибла фельдшер. Кроме того, обстрелам подвергаются больницы.
«
"Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)В миреДонецкая Народная Республика
 
 
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