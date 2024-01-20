https://ria.ru/20240120/obstrel-1922534322.html

Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер

Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер - РИА Новости, 20.01.2024

Скорая попала под повторный обстрел ВСУ в Горловке, пострадала фельдшер

Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке, ранения получила фельдшер, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T18:52

2024-01-20T18:52

2024-01-20T18:55

специальная военная операция на украине

горловка

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Горловке, ранения получила фельдшер, сообщается в Telegram-канале Минздрава России."Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики. Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ. Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда", - говорится в сообщении.Отмечается, что это не первый случай, когда сотрудники скорой помощи попадают под обстрел ВСУ. Так, 12 января при обстреле бригады скорой помощи в Горловке погибла фельдшер. Кроме того, обстрелам подвергаются больницы."Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

горловка

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире, донецкая народная республика