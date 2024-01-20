ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами
ВСУ в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 22 снаряда калибра 155 мм
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
Представительство сообщало, что с 00.45 по 01.35 по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров <...> 12:35 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров <...> 13.40 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.