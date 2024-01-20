https://ria.ru/20240120/obstrel-1922504051.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 20.01.2024

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:30

2024-01-20T14:30

2024-01-20T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Представительство сообщало, что с 00.45 по 01.35 по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров <...> 12:35 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров <...> 13.40 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

донецк

горловка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, нато, украина, сцкк