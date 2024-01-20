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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922504051.html
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 20.01.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:30
2024-01-20T14:30
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Представительство сообщало, что с 00.45 по 01.35 по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров &lt;...&gt; 12:35 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров &lt;...&gt; 13.40 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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в мире, донецк, горловка, нато, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, НАТО, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк 155-миллиметровыми снарядами

ВСУ в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 22 снаряда калибра 155 мм

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
Представительство сообщало, что с 00.45 по 01.35 по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров <...> 12:35 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров <...> 13.40 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаНАТОУкраинаСЦКК
 
 
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