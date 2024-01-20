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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 12 снарядов - РИА Новости, 20.01.2024
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10:58 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922481388.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 12 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 12 снарядов - РИА Новости, 20.01.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 12 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум районам Белгородской области 12 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:58
2024-01-20T10:58
происшествия
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум районам Белгородской области 12 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 19 января. Два приграничных района были обстреляны 10 артиллерийскими и 2 осветительными снарядами. В пятницу украинская армия не использовала беспилотные аппараты для атак на регион, аналогичная ситуация последний раз наблюдалась 5 января. Начиная с четверга было заметно снижение активности обстрелов, и эта тенденция сохраняется и к выходным. "В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Сподарюшино - зафиксировано 2 прилета. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе по окраинам сел Репяховка и Графовка выпущено 2 осветительных снаряда. Под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье - установлено 2 прилета. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено по 3 минометных снаряда", - написал Гладков. По данным главы региона, службы продолжают выявлять новые повреждения в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины 18 января. Разрушения выявлены в поселках Разумное, Новосадовый, селах Крутой Лог, Беловское и Стрелецкое. Повреждены 7 частных домовладений, многоквартирный дом и три легковых автомобиля. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240118/vsu-1922036292.html
https://ria.ru/20240117/dron-1921839112.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 12 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по двум районам Белгородской области 12 снарядов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум районам Белгородской области 12 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 19 января. Два приграничных района были обстреляны 10 артиллерийскими и 2 осветительными снарядами. В пятницу украинская армия не использовала беспилотные аппараты для атак на регион, аналогичная ситуация последний раз наблюдалась 5 января. Начиная с четверга было заметно снижение активности обстрелов, и эта тенденция сохраняется и к выходным.
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"В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Сподарюшино - зафиксировано 2 прилета. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе по окраинам сел Репяховка и Графовка выпущено 2 осветительных снаряда. Под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье - установлено 2 прилета. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено по 3 минометных снаряда", - написал Гладков.
По данным главы региона, службы продолжают выявлять новые повреждения в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины 18 января. Разрушения выявлены в поселках Разумное, Новосадовый, селах Крутой Лог, Беловское и Стрелецкое. Повреждены 7 частных домовладений, многоквартирный дом и три легковых автомобиля.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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