https://ria.ru/20240120/novgorod-1922529744.html
Спектакль с видео-артом показали на стенах кремля в Новгороде
Спектакль с видео-артом показали на стенах кремля в Новгороде - РИА Новости, 20.01.2024
Спектакль с видео-артом показали на стенах кремля в Новгороде
Спектакль с видео-артом "Никто не забыт, ничто не забыто" показывают на стенах кремля в Великом Новгороде, зрители увидели уникальную хронику и театрализованное РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:13
2024-01-20T18:13
2024-01-20T18:15
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Спектакль с видео-артом "Никто не забыт, ничто не забыто" показывают на стенах кремля в Великом Новгороде, зрители увидели уникальную хронику и театрализованное представление, передает корреспондент РИА Новости.В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков. В городе прошел военный парад, митинг, выступила пилотажная группа "Русские витязи". А вечером зрители расположились на пляже у кремля, где были разведены костры и установлены оборонительные укрепления. Они увидели на огромном экране, которым стали стены кремля, спектакль с видео-артом. Представлены уникальные кадры хроники из архива, на которых виден разрушенный после войны Новгород и его восстановление.Это съемки советских корреспондентов и трофейные. Как заверили организаторы, на широкой публике они показаны впервые. Также выступали актеры, певцы, реконструкторы. Таких показов запланировано два: следующий начнется в 20.00 (совпадает с мск). Празднование завершится в 21.00 салютом у Монумента Победы.
https://ria.ru/20240120/nagrady-1922526294.html
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великий новгород, русские витязи
Великий Новгород, Русские Витязи
Спектакль с видео-артом показали на стенах кремля в Новгороде
Спектакль с видео-артом показали на стенах кремля в день освобождения Новгорода
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Спектакль с видео-артом "Никто не забыт, ничто не забыто" показывают на стенах кремля в Великом Новгороде, зрители увидели уникальную хронику и театрализованное представление, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород
) от немецко-фашистских захватчиков. В городе прошел военный парад, митинг, выступила пилотажная группа "Русские витязи
". А вечером зрители расположились на пляже у кремля, где были разведены костры и установлены оборонительные укрепления. Они увидели на огромном экране, которым стали стены кремля, спектакль с видео-артом. Представлены уникальные кадры хроники из архива, на которых виден разрушенный после войны Новгород и его восстановление.
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Это съемки советских корреспондентов и трофейные. Как заверили организаторы, на широкой публике они показаны впервые.
Также выступали актеры, певцы, реконструкторы. Таких показов запланировано два: следующий начнется в 20.00 (совпадает с мск).
Празднование завершится в 21.00 салютом у Монумента Победы.
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