https://ria.ru/20240120/nekhvatka-1922516938.html

"Слабое место": тактика ВСУ вызвала панику в Германии

"Слабое место": тактика ВСУ вызвала панику в Германии - РИА Новости, 21.01.2024

"Слабое место": тактика ВСУ вызвала панику в Германии

Вооруженным силам Украины приходится оставлять свои позиции из-за критической нехватки солдат, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-20T16:29

2024-01-20T16:29

2024-01-21T00:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженным силам Украины приходится оставлять свои позиции из-за критической нехватки солдат, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Русские знают, что у украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск, как бы этого хотел Киев. Это означает, что постоянно появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать, чтобы армия могла защитить другие участки и отбить атаки русских", — отметил он.Ваннер добавил, что именно по таким слабым местам ВСУ, по этим участкам фронта, армия России наносит удары."Именно туда, где русские нашли слабое место, они наносят удары. <…> Затем ВСУ пытаются закрыть эти бреши, но российские военные находят новые слабые места, снова бьют туда и так шаг за шагом продвигаются вперед", — подчеркнул журналист.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240120/uspekh-1922494283.html

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в мире, россия, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, welt