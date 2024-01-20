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Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали - РИА Новости, 20.01.2024
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17:41 20.01.2024 (обновлено: 18:44 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/nagrady-1922526294.html
Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали
Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали - РИА Новости, 20.01.2024
Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали
Губернатор региона Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов, которое отмечается 20 января, сообщает... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:41
2024-01-20T18:44
общество
великий новгород
старая русса
сольцы
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Губернатор региона Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов, которое отмечается 20 января, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в субботу в областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию освобождения новгородской земли от немецко-фашистских захватчиков. В концертном зале собрались ветераны и участники войны, труженики тыла, участники судебного процесса над нацистскими преступниками, специальной военной операции, ветераны труда, представители ветеранских организаций и Росгвардии. После освобождения Новгорода 20 января 1944 года еще восемь муниципальных образований в течение месяца были освобождены от захватчиков. С 21 января советские войска перешли в наступление на чудовском направлении. Затем воинов-освободителей встречали Батецкий, Старая Русса, Шимск, Сольцы, Волот, Холм, Поддорье, Белебелка. Никитин сообщил, что к юбилею освобождения установлена новая памятная дата – 22 февраля. Это день, когда враг был изгнан из последнего населенного пункта Новгородской области. "Губернатор вручил заслуженным жителям города памятные медали в честь 80-летия освобождения Новгорода и новгородской земли. Торжественные мероприятия с вручением этой награды пройдут во всех муниципалитетах, которые отмечают юбилейную дату освобождения", - говорится в сообщении. В рамках праздничного мероприятия в филармонии состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. "Наш святой долг - помнить обо всех, кто воевал за новгородскую землю и отстраивал ее заново, о наших ветеранах. Помнить и делать все для того, чтобы область развивалась и была достойной своих героев", - обратился Никитин во время выступления к собравшимся. В течение всего дня новгородцы участвуют в различных торжественных мероприятиях, посвященных памятной дате.
https://ria.ru/20240120/parad-1922500281.html
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общество, великий новгород, старая русса, сольцы, андрей никитин (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Великий Новгород, Старая Русса, Сольцы, Андрей Никитин (политик), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали

Жителям Великого Новгорода вручили медали в честь 80-летия освобождения города

© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов
Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Правительство Новгородской области
Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Губернатор региона Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов, которое отмечается 20 января, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в субботу в областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию освобождения новгородской земли от немецко-фашистских захватчиков. В концертном зале собрались ветераны и участники войны, труженики тыла, участники судебного процесса над нацистскими преступниками, специальной военной операции, ветераны труда, представители ветеранских организаций и Росгвардии.
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После освобождения Новгорода 20 января 1944 года еще восемь муниципальных образований в течение месяца были освобождены от захватчиков. С 21 января советские войска перешли в наступление на чудовском направлении. Затем воинов-освободителей встречали Батецкий, Старая Русса, Шимск, Сольцы, Волот, Холм, Поддорье, Белебелка. Никитин сообщил, что к юбилею освобождения установлена новая памятная дата – 22 февраля. Это день, когда враг был изгнан из последнего населенного пункта Новгородской области.
«
"Губернатор вручил заслуженным жителям города памятные медали в честь 80-летия освобождения Новгорода и новгородской земли. Торжественные мероприятия с вручением этой награды пройдут во всех муниципалитетах, которые отмечают юбилейную дату освобождения", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов
Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Правительство Новгородской области
Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов
В рамках праздничного мероприятия в филармонии состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.
"Наш святой долг - помнить обо всех, кто воевал за новгородскую землю и отстраивал ее заново, о наших ветеранах. Помнить и делать все для того, чтобы область развивалась и была достойной своих героев", - обратился Никитин во время выступления к собравшимся.
В течение всего дня новгородцы участвуют в различных торжественных мероприятиях, посвященных памятной дате.
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ОбществоВеликий НовгородСтарая РуссаСольцыАндрей Никитин (политик)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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