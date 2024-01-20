Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали
Жителям Великого Новгорода вручили медали в честь 80-летия освобождения города
© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов
© Фото : Правительство Новгородской области
Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Губернатор региона Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов, которое отмечается 20 января, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в субботу в областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию освобождения новгородской земли от немецко-фашистских захватчиков. В концертном зале собрались ветераны и участники войны, труженики тыла, участники судебного процесса над нацистскими преступниками, специальной военной операции, ветераны труда, представители ветеранских организаций и Росгвардии.
После освобождения Новгорода 20 января 1944 года еще восемь муниципальных образований в течение месяца были освобождены от захватчиков. С 21 января советские войска перешли в наступление на чудовском направлении. Затем воинов-освободителей встречали Батецкий, Старая Русса, Шимск, Сольцы, Волот, Холм, Поддорье, Белебелка. Никитин сообщил, что к юбилею освобождения установлена новая памятная дата – 22 февраля. Это день, когда враг был изгнан из последнего населенного пункта Новгородской области.
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"Губернатор вручил заслуженным жителям города памятные медали в честь 80-летия освобождения Новгорода и новгородской земли. Торжественные мероприятия с вручением этой награды пройдут во всех муниципалитетах, которые отмечают юбилейную дату освобождения", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов
© Фото : Правительство Новгородской области
Губернатор Нижнего Новгорода Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов
В рамках праздничного мероприятия в филармонии состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.
"Наш святой долг - помнить обо всех, кто воевал за новгородскую землю и отстраивал ее заново, о наших ветеранах. Помнить и делать все для того, чтобы область развивалась и была достойной своих героев", - обратился Никитин во время выступления к собравшимся.
В течение всего дня новгородцы участвуют в различных торжественных мероприятиях, посвященных памятной дате.