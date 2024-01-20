https://ria.ru/20240120/nagrady-1922526294.html

Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали

Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали - РИА Новости, 20.01.2024

Никитин вручил заслуженным жителям Великого Новгорода медали

Губернатор региона Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов, которое отмечается 20 января, сообщает... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:41

2024-01-20T17:41

2024-01-20T18:44

общество

великий новгород

старая русса

сольцы

андрей никитин (политик)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Губернатор региона Андрей Никитин вручил новгородцам медали в честь 80-летия освобождения города от фашистов, которое отмечается 20 января, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в субботу в областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию освобождения новгородской земли от немецко-фашистских захватчиков. В концертном зале собрались ветераны и участники войны, труженики тыла, участники судебного процесса над нацистскими преступниками, специальной военной операции, ветераны труда, представители ветеранских организаций и Росгвардии. После освобождения Новгорода 20 января 1944 года еще восемь муниципальных образований в течение месяца были освобождены от захватчиков. С 21 января советские войска перешли в наступление на чудовском направлении. Затем воинов-освободителей встречали Батецкий, Старая Русса, Шимск, Сольцы, Волот, Холм, Поддорье, Белебелка. Никитин сообщил, что к юбилею освобождения установлена новая памятная дата – 22 февраля. Это день, когда враг был изгнан из последнего населенного пункта Новгородской области. "Губернатор вручил заслуженным жителям города памятные медали в честь 80-летия освобождения Новгорода и новгородской земли. Торжественные мероприятия с вручением этой награды пройдут во всех муниципалитетах, которые отмечают юбилейную дату освобождения", - говорится в сообщении. В рамках праздничного мероприятия в филармонии состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. "Наш святой долг - помнить обо всех, кто воевал за новгородскую землю и отстраивал ее заново, о наших ветеранах. Помнить и делать все для того, чтобы область развивалась и была достойной своих героев", - обратился Никитин во время выступления к собравшимся. В течение всего дня новгородцы участвуют в различных торжественных мероприятиях, посвященных памятной дате.

https://ria.ru/20240120/parad-1922500281.html

https://ria.ru/20240120/monument-1922524187.html

великий новгород

старая русса

сольцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, великий новгород, старая русса, сольцы, андрей никитин (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)