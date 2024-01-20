https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922549300.html

Молдавская оппозиция обвинила Санду в манипуляции и давлении на парламент

Молдавская оппозиция обвинила Санду в манипуляции и давлении на парламент - РИА Новости, 20.01.2024

Молдавская оппозиция обвинила Санду в манипуляции и давлении на парламент

Президент Молдавии Майя Санду бесцеремонно вмешивается в деятельность законодательного собрания и диктует правящему большинству свое видение законопроектов,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T21:46

2024-01-20T21:46

2024-01-20T21:46

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КИШИНЕВ, 20 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду бесцеремонно вмешивается в деятельность законодательного собрания и диктует правящему большинству свое видение законопроектов, считает депутат от оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля. В четверг спикер парламента Молдавии Игорь Гросу созвал экстренное заседание законодательного собрания, чтобы проголосовать за внесение в Кодекс о выборах поправок, предложенные президентом страны Майей Санду, которая накануне отказалась подписать принятую в декабре аналогичную инициативу. Глава республики предложила депутатам провести референдум о вступлении в Евросоюз в один день с выборами президента, также Санду рекомендовала внести поправки, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) в знак протеста бойкотировали заседание. В их отсутствие правящее парламентское большинство - партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) проголосовало за инициативу президента. "После просьбы Санду парламент повторно рассмотрел законодательную инициативу по внесению изменений в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях. У меня сложилось впечатление, что парламент стал игрушкой для Санду. Президент бесцеремонно вмешивается в деятельность законодательного собрания и диктует правящему большинству свое видение законопроектов. А депутаты от PAS, чтобы не расстраивать своих хозяев, в том числе президента, вносит поправки в законы, когда их об этом просят, чтобы исполнить чью-то прихоть", – написал парламентарий в своем блоге. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии PAS. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, василий боля, возрождение