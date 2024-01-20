https://ria.ru/20240120/minoborony-1922503070.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 20.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:24

2024-01-20T14:24

2024-01-20T14:30

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вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

константиновка

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация".

https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922503643.html

россия

донецкая народная республика

константиновка

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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, константиновка