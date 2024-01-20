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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 20.01.2024 (обновлено: 14:30 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/minoborony-1922503070.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 20.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:24
2024-01-20T14:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
константиновка
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация".
https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922503643.html
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донецкая народная республика
константиновка
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Константиновка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 95 военнослужащих

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация".
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных
14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновка
 
 
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