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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 20.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:24
2024-01-20T14:24
2024-01-20T14:30
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация".
https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922503643.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Константиновка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 95 военнослужащих