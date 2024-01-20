Microsoft бездоказательно обвинила Россию в поддержке хакеров
Microsoft бездоказательно обвинила РФ в поддержке хакеров, атаковавших компанию
Офис Microsoft. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты высшего руководства американской корпорации Microsoft, заявили в компании, при этом бездоказательно обвинив Россию в якобы поддержке злоумышленников.
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"Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года… определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium", - говорится в распространенном сообщении.
Как отметили в корпорации, с ноября 2023 года злоумышленники использовали механизм атаки с распылением паролей, чтобы получить доступ к устаревшей непроизводственной учетной записи. С помощью нее преступники проникли в корпоративные учетные записи электронной почты членов высшего руководства и сотрудников Microsoft, отвечающих за кибербезопасность, юридические и иные функции. По словам компании, речь идет об "очень небольшом проценте" учетных записей.
Отмечается, что после обнаруженного проникновения в Microsoft немедленно активировали процесс реагирования для расследования, пресечения вредоносной деятельности и смягчения атаки, а также остановки злоумышленников.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений, "при этом большинство из них осуществлялось с территории США". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.