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Первые новоселы получили ключи от квартир в отдаленном поселении Югры - РИА Новости, 20.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
08:13 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/kvartiry-1922469246.html
Первые новоселы получили ключи от квартир в отдаленном поселении Югры
Первые новоселы получили ключи от квартир в отдаленном поселении Югры - РИА Новости, 20.01.2024
Первые новоселы получили ключи от квартир в отдаленном поселении Югры
Первые новоселы получили ключи от квартиры в отдаленном поселении Высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T08:13
2024-01-20T08:13
ханты-мансийский автономный округ
сургут
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Первые новоселы получили ключи от квартиры в отдаленном поселении Высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Современное капитальное жилье в поселении появилось впервые. Привлечь застройщика на территорию Высокого Мыса не получалось много лет - сказывалась удаленность поселения, сложная транспортная логистика. Все дома одноэтажные, с приусадебными участками - их создали по просьбе жителей. Благодаря строительству новых домов удалось полностью закрыть вопрос с аварийным жилфондом поселения и сократить очередь на переселение среди высокомысовцев на 80%", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в декабре 2023 года в Высоком Мысе были выкуплены пять многоквартирных домов блокированной застройки по семь квартир в каждом общей площадью почти две тысячи квадратных метров. В общей сложности 32 квартиры предназначены под расселение из аварийного жилья, еще три - для служебного жилья. На эти цели было направлено 147,6 миллиона рублей из региональных средств и еще 18,3 миллиона - из бюджета муниципалитета. Всего на улучшение жилищных условий в Сургутском районе в 2023 году было потрачено порядка 2,4 миллиарда рублей. Только в конце прошлого года муниципалитетом было приобретено более 330 квартир. По аварийным и "фенольным" программам по итогам 2023 года расселили более 2 тысяч жителей. Общая площадь построенных жилых домов по итогам года составила порядка 92,1 тысячи квадратных метров. Высокий Мыс - поселок в сельском поселении Тундрино в Сургутском районе Югры, находится в 100 километрах от Сургута.
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сургут, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район

Первые новоселы получили ключи от квартир в отдаленном поселении Югры

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Первые новоселы получили ключи от квартиры в отдаленном поселении Высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Современное капитальное жилье в поселении появилось впервые. Привлечь застройщика на территорию Высокого Мыса не получалось много лет - сказывалась удаленность поселения, сложная транспортная логистика. Все дома одноэтажные, с приусадебными участками - их создали по просьбе жителей. Благодаря строительству новых домов удалось полностью закрыть вопрос с аварийным жилфондом поселения и сократить очередь на переселение среди высокомысовцев на 80%", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, в декабре 2023 года в Высоком Мысе были выкуплены пять многоквартирных домов блокированной застройки по семь квартир в каждом общей площадью почти две тысячи квадратных метров. В общей сложности 32 квартиры предназначены под расселение из аварийного жилья, еще три - для служебного жилья. На эти цели было направлено 147,6 миллиона рублей из региональных средств и еще 18,3 миллиона - из бюджета муниципалитета.
Всего на улучшение жилищных условий в Сургутском районе в 2023 году было потрачено порядка 2,4 миллиарда рублей. Только в конце прошлого года муниципалитетом было приобретено более 330 квартир. По аварийным и "фенольным" программам по итогам 2023 года расселили более 2 тысяч жителей. Общая площадь построенных жилых домов по итогам года составила порядка 92,1 тысячи квадратных метров.
Высокий Мыс - поселок в сельском поселении Тундрино в Сургутском районе Югры, находится в 100 километрах от Сургута.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутХанты-Мансийский автономный округСургутский район
 
 
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