https://ria.ru/20240120/kvartiry-1922469246.html
Первые новоселы получили ключи от квартир в отдаленном поселении Югры
Первые новоселы получили ключи от квартир в отдаленном поселении Югры - РИА Новости, 20.01.2024
Первые новоселы получили ключи от квартир в отдаленном поселении Югры
Первые новоселы получили ключи от квартиры в отдаленном поселении Высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T08:13
2024-01-20T08:13
2024-01-20T08:13
ханты-мансийский автономный округ
сургут
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Первые новоселы получили ключи от квартиры в отдаленном поселении Высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Современное капитальное жилье в поселении появилось впервые. Привлечь застройщика на территорию Высокого Мыса не получалось много лет - сказывалась удаленность поселения, сложная транспортная логистика. Все дома одноэтажные, с приусадебными участками - их создали по просьбе жителей. Благодаря строительству новых домов удалось полностью закрыть вопрос с аварийным жилфондом поселения и сократить очередь на переселение среди высокомысовцев на 80%", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в декабре 2023 года в Высоком Мысе были выкуплены пять многоквартирных домов блокированной застройки по семь квартир в каждом общей площадью почти две тысячи квадратных метров. В общей сложности 32 квартиры предназначены под расселение из аварийного жилья, еще три - для служебного жилья. На эти цели было направлено 147,6 миллиона рублей из региональных средств и еще 18,3 миллиона - из бюджета муниципалитета. Всего на улучшение жилищных условий в Сургутском районе в 2023 году было потрачено порядка 2,4 миллиарда рублей. Только в конце прошлого года муниципалитетом было приобретено более 330 квартир. По аварийным и "фенольным" программам по итогам 2023 года расселили более 2 тысяч жителей. Общая площадь построенных жилых домов по итогам года составила порядка 92,1 тысячи квадратных метров. Высокий Мыс - поселок в сельском поселении Тундрино в Сургутском районе Югры, находится в 100 километрах от Сургута.
https://ria.ru/20240119/yugra-1922414347.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургут, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Первые новоселы получили ключи от квартиры в отдаленном поселении Высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Современное капитальное жилье в поселении появилось впервые. Привлечь застройщика на территорию Высокого Мыса не получалось много лет - сказывалась удаленность поселения, сложная транспортная логистика. Все дома одноэтажные, с приусадебными участками - их создали по просьбе жителей. Благодаря строительству новых домов удалось полностью закрыть вопрос с аварийным жилфондом поселения и сократить очередь на переселение среди высокомысовцев на 80%", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, в декабре 2023 года в Высоком Мысе были выкуплены пять многоквартирных домов блокированной застройки по семь квартир в каждом общей площадью почти две тысячи квадратных метров. В общей сложности 32 квартиры предназначены под расселение из аварийного жилья, еще три - для служебного жилья. На эти цели было направлено 147,6 миллиона рублей из региональных средств и еще 18,3 миллиона - из бюджета муниципалитета.
Всего на улучшение жилищных условий в Сургутском районе в 2023 году было потрачено порядка 2,4 миллиарда рублей. Только в конце прошлого года муниципалитетом было приобретено более 330 квартир. По аварийным и "фенольным" программам по итогам 2023 года расселили более 2 тысяч жителей. Общая площадь построенных жилых домов по итогам года составила порядка 92,1 тысячи квадратных метров.
Высокий Мыс - поселок в сельском поселении Тундрино в Сургутском районе Югры, находится в 100 километрах от Сургута
.
Объем инвестиций в основной капитал Югры составил 1,4 триллиона рублей