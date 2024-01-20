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В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей - РИА Новости, 20.01.2024
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14:09 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/kupaniya-1922501314.html
В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей
В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей - РИА Новости, 20.01.2024
В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей
Безопасность крещенских купаний, которые проходили в столице 18 и 19 января, обеспечена в полном объеме, всего в мероприятиях приняли участие около 60 тысяч... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:09
2024-01-20T14:09
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
крещение господне
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Безопасность крещенских купаний, которые проходили в столице 18 и 19 января, обеспечена в полном объеме, всего в мероприятиях приняли участие около 60 тысяч горожан, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все места проведения купаний, всего в городе было организовано 42 площадки. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в мероприятиях, связанных с крещенскими купаниями, приняли участие около 60 тысяч горожан. "Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее обследовали дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности были расположены недалеко от берега. Площадки оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, освещением", - напомнил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в обеспечении безопасности купаний были задействованы более 1,4 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, крещение господне
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Крещение Господне
В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей

Бирюков: в мероприятиях на крещенские купания участвовали около 60 тыс москвичей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрещенские купания в купели на территории Измайловского Кремля в Москве
Крещенские купания в купели на территории Измайловского Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Крещенские купания в купели на территории Измайловского Кремля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Безопасность крещенских купаний, которые проходили в столице 18 и 19 января, обеспечена в полном объеме, всего в мероприятиях приняли участие около 60 тысяч горожан, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все места проведения купаний, всего в городе было организовано 42 площадки. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано", - отметил Бирюков.
Президент Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Путин принял участие в крещенских купаниях
Вчера, 13:21
Заместитель мэра рассказал, что в мероприятиях, связанных с крещенскими купаниями, приняли участие около 60 тысяч горожан.
«
"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее обследовали дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности были расположены недалеко от берега. Площадки оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, освещением", - напомнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в обеспечении безопасности купаний были задействованы более 1,4 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения.
Крещенские купания в России
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Один из самых древних праздников — Крещение Господне, или Богоявление — православные христиане отмечают 19 января.

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на реке Обь в Новосибирске

Один из самых древних праздников — Крещение Господне, или Богоявление — православные христиане отмечают 19 января.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Верующие вспоминают в этот день о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.

Люди возле купели во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве

Верующие вспоминают в этот день о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Девушка окунается в прорубь во время празднования Крещения во Владивостоке.

Девушка окунается в иордань во время празднования Крещения на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Девушка окунается в прорубь во время празднования Крещения во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Церкви существует традиция освящать водоемы.

Крестный ход во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан

В Церкви существует традиция освящать водоемы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь.

Православный священник совершает чин освящения воды по случаю праздника Крещения Господня в купели с непрерывной подачей воды из Енисея, установленной на левобережной набережной в Центральном районе Красноярска

Принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Другим важным событием было "хождение на Иордань": на водоеме делали прорубь, место вокруг которой считалось святым.

Молодой человек окунается в иордань во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан

Другим важным событием было "хождение на Иордань": на водоеме делали прорубь, место вокруг которой считалось святым.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично очиститься от грехов.

Верующие окунаются в купель во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве

После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично очиститься от грехов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор.

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве

Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Крещенские купания традиционно проводят в ночь с 18 на 19 января.

Участники крещенских купаний на реке Истре возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря во время празднования Крещения

Крещенские купания традиционно проводят в ночь с 18 на 19 января.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В этом году в России открыли более 3300 мест купаний — почти на три сотни больше, чем год назад.

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге

В этом году в России открыли более 3300 мест купаний — почти на три сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Все санкционированные купели оборудовали специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением.

Верующие окунаются в купель во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве

Все санкционированные купели оборудовали специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМужчина окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге.
Мужчина окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге
Мужчина окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Безопасность крещенских купаний обеспечивали десять с половиной тысяч спасателей.

Молодой человек готовится окунуться в иордань во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан

Безопасность крещенских купаний обеспечивали десять с половиной тысяч спасателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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13 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

ВЦИОМ спросил у россиян, почему они окунаются в прорубь на Крещение: 40 процентов делают это по традиции, 23 процента — по религиозным причинам, 22 — чтобы улучшить здоровье, 19 — испытать себя, 17 — очиститься от грехов.

Женщина отдыхает в месте проведения крещенских купаний у Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря на реке Истре

ВЦИОМ спросил у россиян, почему они окунаются в прорубь на Крещение: 40 процентов делают это по традиции, 23 процента — по религиозным причинам, 22 — чтобы улучшить здоровье, 19 — испытать себя, 17 — очиститься от грехов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые участвуют в купаниях, потому что это модно — так ответили 14 процентов опрошенных, восемь процентов жаждут новых впечатлений, а четыре процента затруднились с ответом.

Участники крещенских купаний на реке Истре возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря во время празднования Крещения

Некоторые участвуют в купаниях, потому что это модно — так ответили 14 процентов опрошенных, восемь процентов жаждут новых впечатлений, а четыре процента затруднились с ответом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15

Один из самых древних праздников — Крещение Господне, или Богоявление — православные христиане отмечают 19 января.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Верующие вспоминают в этот день о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Девушка окунается в прорубь во время празднования Крещения во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 15

В Церкви существует традиция освящать водоемы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 15

Принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 15

Другим важным событием было "хождение на Иордань": на водоеме делали прорубь, место вокруг которой считалось святым.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 15

После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично очиститься от грехов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15

Крещенские купания традиционно проводят в ночь с 18 на 19 января.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 15

В этом году в России открыли более 3300 мест купаний — почти на три сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
10 из 15

Все санкционированные купели оборудовали специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 15
Мужчина окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 15

Безопасность крещенских купаний обеспечивали десять с половиной тысяч спасателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
13 из 15

ВЦИОМ спросил у россиян, почему они окунаются в прорубь на Крещение: 40 процентов делают это по традиции, 23 процента — по религиозным причинам, 22 — чтобы улучшить здоровье, 19 — испытать себя, 17 — очиститься от грехов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 15

Некоторые участвуют в купаниях, потому что это модно — так ответили 14 процентов опрошенных, восемь процентов жаждут новых впечатлений, а четыре процента затруднились с ответом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКрещение Господне
 
 
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