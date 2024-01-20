В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей

Бирюков: в мероприятиях на крещенские купания участвовали около 60 тыс москвичей
Один из самых древних праздников — Крещение Господне, или Богоявление — православные христиане отмечают 19 января.
Один из самых древних праздников — Крещение Господне, или Богоявление — православные христиане отмечают 19 января.
Верующие вспоминают в этот день о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.
Верующие вспоминают в этот день о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.
Девушка окунается в прорубь во время празднования Крещения во Владивостоке.
Девушка окунается в прорубь во время празднования Крещения во Владивостоке.
В Церкви существует традиция освящать водоемы.
Принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь.
Принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь.
Другим важным событием было "хождение на Иордань": на водоеме делали прорубь, место вокруг которой считалось святым.
Другим важным событием было "хождение на Иордань": на водоеме делали прорубь, место вокруг которой считалось святым.
После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично очиститься от грехов.
После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично очиститься от грехов.
Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор.
Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор.
Крещенские купания традиционно проводят в ночь с 18 на 19 января.
Крещенские купания традиционно проводят в ночь с 18 на 19 января.
В этом году в России открыли более 3300 мест купаний — почти на три сотни больше, чем год назад.
В этом году в России открыли более 3300 мест купаний — почти на три сотни больше, чем год назад.
Все санкционированные купели оборудовали специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением.
Все санкционированные купели оборудовали специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением.
Безопасность крещенских купаний обеспечивали десять с половиной тысяч спасателей.
Безопасность крещенских купаний обеспечивали десять с половиной тысяч спасателей.
ВЦИОМ спросил у россиян, почему они окунаются в прорубь на Крещение: 40 процентов делают это по традиции, 23 процента — по религиозным причинам, 22 — чтобы улучшить здоровье, 19 — испытать себя, 17 — очиститься от грехов.
ВЦИОМ спросил у россиян, почему они окунаются в прорубь на Крещение: 40 процентов делают это по традиции, 23 процента — по религиозным причинам, 22 — чтобы улучшить здоровье, 19 — испытать себя, 17 — очиститься от грехов.
Некоторые участвуют в купаниях, потому что это модно — так ответили 14 процентов опрошенных, восемь процентов жаждут новых впечатлений, а четыре процента затруднились с ответом.
Некоторые участвуют в купаниях, потому что это модно — так ответили 14 процентов опрошенных, восемь процентов жаждут новых впечатлений, а четыре процента затруднились с ответом.
Один из самых древних праздников — Крещение Господне, или Богоявление — православные христиане отмечают 19 января.
Верующие вспоминают в этот день о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.
Девушка окунается в прорубь во время празднования Крещения во Владивостоке.
В Церкви существует традиция освящать водоемы.
Принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь.
Другим важным событием было "хождение на Иордань": на водоеме делали прорубь, место вокруг которой считалось святым.
После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично очиститься от грехов.
Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор.
Крещенские купания традиционно проводят в ночь с 18 на 19 января.
В этом году в России открыли более 3300 мест купаний — почти на три сотни больше, чем год назад.
Все санкционированные купели оборудовали специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением.
Безопасность крещенских купаний обеспечивали десять с половиной тысяч спасателей.
ВЦИОМ спросил у россиян, почему они окунаются в прорубь на Крещение: 40 процентов делают это по традиции, 23 процента — по религиозным причинам, 22 — чтобы улучшить здоровье, 19 — испытать себя, 17 — очиститься от грехов.
Некоторые участвуют в купаниях, потому что это модно — так ответили 14 процентов опрошенных, восемь процентов жаждут новых впечатлений, а четыре процента затруднились с ответом.