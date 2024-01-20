https://ria.ru/20240120/kupaniya-1922501314.html

В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей

В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей - РИА Новости, 20.01.2024

В Москве в крещенских купаниях участвовали около 60 тысяч москвичей

Безопасность крещенских купаний, которые проходили в столице 18 и 19 января, обеспечена в полном объеме, всего в мероприятиях приняли участие около 60 тысяч... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:09

2024-01-20T14:09

2024-01-20T14:09

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

крещение господне

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Безопасность крещенских купаний, которые проходили в столице 18 и 19 января, обеспечена в полном объеме, всего в мероприятиях приняли участие около 60 тысяч горожан, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все места проведения купаний, всего в городе было организовано 42 площадки. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в мероприятиях, связанных с крещенскими купаниями, приняли участие около 60 тысяч горожан. "Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее обследовали дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности были расположены недалеко от берега. Площадки оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, освещением", - напомнил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в обеспечении безопасности купаний были задействованы более 1,4 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения.

https://ria.ru/20240119/kreschenie-1922326026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, крещение господне