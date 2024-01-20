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Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым - РИА Новости, 20.01.2024
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10:18 20.01.2024 (обновлено: 14:18 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/kot-1922479215.html
Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым
Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым - РИА Новости, 20.01.2024
Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым
Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым, сообщили РИА Новости волонтеры. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:18
2024-01-20T14:18
киров
происшествия
гибель кота твикса
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым, сообщили РИА Новости волонтеры."Да, подтверждаю, кота нашли мертвым. Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили", — сказала главный волонтер Ольга Кудряшова.Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.
https://ria.ru/20240119/kot-1922336506.html
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киров, происшествия, гибель кота твикса
Киров, Происшествия, Гибель кота Твикса
Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым

Кота Твикса, выброшенного из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым, сообщили РИА Новости волонтеры.
«
"Да, подтверждаю, кота нашли мертвым. Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили", — сказала главный волонтер Ольга Кудряшова.
Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.
Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда ЕкатеринбургСанкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.
Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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