https://ria.ru/20240120/kot-1922479215.html
Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым
Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым - РИА Новости, 20.01.2024
Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым
Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым, сообщили РИА Новости волонтеры. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:18
2024-01-20T10:18
2024-01-20T14:18
киров
происшествия
гибель кота твикса
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым, сообщили РИА Новости волонтеры."Да, подтверждаю, кота нашли мертвым. Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили", — сказала главный волонтер Ольга Кудряшова.Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.
https://ria.ru/20240119/kot-1922336506.html
киров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, происшествия, гибель кота твикса
Киров, Происшествия, Гибель кота Твикса
Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда в Кирове, нашли мертвым
Кота Твикса, выброшенного из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым