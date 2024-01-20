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Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января - РИА Новости, 20.01.2024
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09:10 20.01.2024 (обновлено: 09:41 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/konfiskatsiya-1922472826.html
Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января
Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января - РИА Новости, 20.01.2024
Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января
Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:10
2024-01-20T09:41
госдума рф
вячеслав володин
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, внесут в ГД в понедельник, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в телеграм-канале."Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации", — написал он.Как сообщалось в четверг, авторами законопроекта стали лидеры фракций Госдумы, документ есть в распоряжении РИА Новости.Законопроект предлагает:Он также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград за:Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
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госдума рф, вячеслав володин, общество, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество, Вооруженные силы РФ
Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в ГД в понедельник

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, внесут в ГД в понедельник, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в телеграм-канале.
«
"Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации", — написал он.
Как сообщалось в четверг, авторами законопроекта стали лидеры фракций Госдумы, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроект предлагает:
  • ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
  • конфисковать деньги, ценности и другое имущество за распространение фейков о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности;
  • отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России.
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Он также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград за:
  • распространение ложной информации и дискредитацию российских Вооруженных сил;
  • призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение целостности и безопасности государства, а также к введению санкций против России;
  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов;
  • реабилитацию нацизма.
Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.
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