https://ria.ru/20240120/konfiskatsiya-1922472826.html

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января - РИА Новости, 20.01.2024

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января

Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:10

2024-01-20T09:10

2024-01-20T09:41

госдума рф

вячеслав володин

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, внесут в ГД в понедельник, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в телеграм-канале."Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации", — написал он.Как сообщалось в четверг, авторами законопроекта стали лидеры фракций Госдумы, документ есть в распоряжении РИА Новости.Законопроект предлагает:Он также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград за:Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

https://ria.ru/20240115/feyki-1921361645.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, вячеслав володин, общество, вооруженные силы рф