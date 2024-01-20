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В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 20.01.2024
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11:39 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/kishinev-1922485790.html
В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста
В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 20.01.2024
В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста
Мэрия молдавской столицы проведет Неделю памяти жертв Холокоста, сообщил в своем Telegram-канале мэр Кишинева Ион Чебан. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:39
2024-01-20T11:39
в мире
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освенцим
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КИШИНЕВ, 20 янв – РИА Новости. Мэрия молдавской столицы проведет Неделю памяти жертв Холокоста, сообщил в своем Telegram-канале мэр Кишинева Ион Чебан. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО "Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Кишиневе с 22 по 31 января. Она будет посвящена повышению осознания и осведомленности молодежи об этой трагедии. Таким образом отмечается Международный день памяти жертв этого исторического события 27 января. Пройдут мероприятия, направленные на продвижение таких ценностей, как межэтническая толерантность, межкультурный диалог и борьба с расизмом, антисемитизмом и другими формами нетерпимости", - отметил Чебан. Мэр Кишинева также сообщил, что в рамках Недели памяти жертв Холокоста пройдут конференции, круглые столы, просмотры и дискуссии на основе документальных фильмов, конкурсы сочинений, флешмобы, выставки рисунков, фотовыставки, информационные сессии, часы чтения в учебных заведениях и библиотеках, поездки в Музей истории Кишинева, к памятнику жертвам еврейского гетто. В учебных заведениях Кишинева 22 января во время первого урока пройдет торжественная минута молчания в память жертв Холокоста. По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч ромов были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны, общее же число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.
https://ria.ru/20240115/kholokost-1921461859.html
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в мире, кишинев, освенцим, молдавия, ион чебан, юнеско, холокост
В мире, Кишинев, Освенцим, Молдавия, Ион Чебан, ЮНЕСКО, Холокост
В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста

Ион Чебан: мэрия молдавской столицы проведет Неделю памяти жертв Холокоста

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 янв – РИА Новости. Мэрия молдавской столицы проведет Неделю памяти жертв Холокоста, сообщил в своем Telegram-канале мэр Кишинева Ион Чебан.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В России начинается "Неделя памяти жертв Холокоста"
15 января, 17:09
"Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Кишиневе с 22 по 31 января. Она будет посвящена повышению осознания и осведомленности молодежи об этой трагедии. Таким образом отмечается Международный день памяти жертв этого исторического события 27 января. Пройдут мероприятия, направленные на продвижение таких ценностей, как межэтническая толерантность, межкультурный диалог и борьба с расизмом, антисемитизмом и другими формами нетерпимости", - отметил Чебан.
Мэр Кишинева также сообщил, что в рамках Недели памяти жертв Холокоста пройдут конференции, круглые столы, просмотры и дискуссии на основе документальных фильмов, конкурсы сочинений, флешмобы, выставки рисунков, фотовыставки, информационные сессии, часы чтения в учебных заведениях и библиотеках, поездки в Музей истории Кишинева, к памятнику жертвам еврейского гетто.
В учебных заведениях Кишинева 22 января во время первого урока пройдет торжественная минута молчания в память жертв Холокоста.
По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч ромов были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны, общее же число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.
Мемориал жертвам Холокоста в городе Филадельфия, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В США рядом со старейшим мемориалом жертвам Холокоста нарисовали свастику
15 января, 20:12
 
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