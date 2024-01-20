https://ria.ru/20240120/kishinev-1922485790.html

В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста

В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 20.01.2024

В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста

Мэрия молдавской столицы проведет Неделю памяти жертв Холокоста, сообщил в своем Telegram-канале мэр Кишинева Ион Чебан. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T11:39

2024-01-20T11:39

2024-01-20T11:39

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освенцим

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холокост

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КИШИНЕВ, 20 янв – РИА Новости. Мэрия молдавской столицы проведет Неделю памяти жертв Холокоста, сообщил в своем Telegram-канале мэр Кишинева Ион Чебан. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО "Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Кишиневе с 22 по 31 января. Она будет посвящена повышению осознания и осведомленности молодежи об этой трагедии. Таким образом отмечается Международный день памяти жертв этого исторического события 27 января. Пройдут мероприятия, направленные на продвижение таких ценностей, как межэтническая толерантность, межкультурный диалог и борьба с расизмом, антисемитизмом и другими формами нетерпимости", - отметил Чебан. Мэр Кишинева также сообщил, что в рамках Недели памяти жертв Холокоста пройдут конференции, круглые столы, просмотры и дискуссии на основе документальных фильмов, конкурсы сочинений, флешмобы, выставки рисунков, фотовыставки, информационные сессии, часы чтения в учебных заведениях и библиотеках, поездки в Музей истории Кишинева, к памятнику жертвам еврейского гетто. В учебных заведениях Кишинева 22 января во время первого урока пройдет торжественная минута молчания в память жертв Холокоста. По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч ромов были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны, общее же число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.

https://ria.ru/20240115/kholokost-1921461859.html

https://ria.ru/20240115/svastika-1921499168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, освенцим, молдавия, ион чебан, юнеско, холокост