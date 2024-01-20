https://ria.ru/20240120/khleb-1922524458.html

СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом

СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом - РИА Новости, 20.01.2024

СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом

Следователи начали проверку данных, согласно которым несколько детей в школьной столовой Нижнего Тагила поели хлеба с фрагментами стекла, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:24

2024-01-20T17:24

2024-01-20T17:36

происшествия

нижний тагил

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку данных, согласно которым несколько детей в школьной столовой Нижнего Тагила поели хлеба с фрагментами стекла, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. Ранее екатеринбургский портал 66.ru со ссылкой на мать пострадавшего первоклассника писал, что хлеб с осколками стекла попался пяти школьникам, один из них порезал язык, уточняло издание. "Согласно публикациям СМИ, в одной из школ Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла. Организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - следует из релиза СК. Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, инцидент случился в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. "Обращений в скорую помощь по этому поводу не зафиксировано, как и обращений к иным врачам. Но управление образования установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям", - говорится в заявлении мэрии в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240108/tagil-1920157368.html

нижний тагил

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)