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СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом - РИА Новости, 20.01.2024
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17:24 20.01.2024 (обновлено: 17:36 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/khleb-1922524458.html
СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом
СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом - РИА Новости, 20.01.2024
СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом
Следователи начали проверку данных, согласно которым несколько детей в школьной столовой Нижнего Тагила поели хлеба с фрагментами стекла, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:24
2024-01-20T17:36
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку данных, согласно которым несколько детей в школьной столовой Нижнего Тагила поели хлеба с фрагментами стекла, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. Ранее екатеринбургский портал 66.ru со ссылкой на мать пострадавшего первоклассника писал, что хлеб с осколками стекла попался пяти школьникам, один из них порезал язык, уточняло издание. "Согласно публикациям СМИ, в одной из школ Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла. Организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - следует из релиза СК. Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, инцидент случился в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. "Обращений в скорую помощь по этому поводу не зафиксировано, как и обращений к иным врачам. Но управление образования установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям", - говорится в заявлении мэрии в соцсети "ВКонтакте".
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нижний тагил
россия
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит нижнетагильскую школу, где детей кормили хлебом со стеклом

СК проверит сообщения о хлебе с осколками стекла в столовой школы Нижнего Тагила

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку данных, согласно которым несколько детей в школьной столовой Нижнего Тагила поели хлеба с фрагментами стекла, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области.
Ранее екатеринбургский портал 66.ru со ссылкой на мать пострадавшего первоклассника писал, что хлеб с осколками стекла попался пяти школьникам, один из них порезал язык, уточняло издание.
«
"Согласно публикациям СМИ, в одной из школ Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла. Организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - следует из релиза СК.
Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, инцидент случился в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. "Обращений в скорую помощь по этому поводу не зафиксировано, как и обращений к иным врачам. Но управление образования установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям", - говорится в заявлении мэрии в соцсети "ВКонтакте".
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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