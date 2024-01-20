https://ria.ru/20240120/kherson-1922476578.html
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Херсоне
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Херсоне - РИА Новости, 20.01.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Херсоне
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном Киеве городе Херсоне в результате... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:54
2024-01-20T09:54
2024-01-20T09:54
специальная военная операция на украине
херсон
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном Киеве городе Херсоне в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. Как написал Прокудин в своем Telegram-канале, поврежден "объект критической инфраструктуры". При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсон
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Херсоне
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне