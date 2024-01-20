Рейтинг@Mail.ru
При ударе Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/izrail-1922506877.html
При ударе Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники
При ударе Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники - РИА Новости, 20.01.2024
При ударе Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники
Четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) погибли в результате воздушной атаки Израиля РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:01
2024-01-20T15:01
в мире
израиль
дамаск (город)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_0:50:1697:1004_1920x0_80_0_0_4910d44d1e2b98217a69cbcf3f3a9aae.jpg
ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) погибли в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу, сообщается в заявлении КСИР. Текст заявления приводит агентство Tasnim."Жестокий преступный режим Израиля в очередной раз осуществил нападение на город Дамаск, столицу Сирии. В результате воздушной атаки истребителей узурпирующего (израильского - ред.) режима-агрессора погибли несколько военнослужащих сирийских сил и четыре военных советника Исламской Республики Иран", - сказано в заявлении. Как утверждает агентство, жертвами израильской воздушной атаки по району Меззе в Дамаске стали также несколько сирийских гражданских лиц. По информации газеты Shargh, среди погибших офицеров иранского военного формирования - заместитель главы разведки спецподразделения КСИР "аль-Кудс" генерал Садег Омидзаде.
https://ria.ru/20240120/udar-1922485942.html
https://ria.ru/20240118/radikaly-1922018390.html
израиль
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_25:0:1364:1004_1920x0_80_0_0_0f9610c5f679e328ffc36c411c6e7973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, дамаск (город), сирия
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия
При ударе Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники

КСИР Ирана: четыре военных советника погибли при ударе Израиля по Дамаску

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) погибли в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу, сообщается в заявлении КСИР. Текст заявления приводит агентство Tasnim.
"Жестокий преступный режим Израиля в очередной раз осуществил нападение на город Дамаск, столицу Сирии. В результате воздушной атаки истребителей узурпирующего (израильского - ред.) режима-агрессора погибли несколько военнослужащих сирийских сил и четыре военных советника Исламской Республики Иран", - сказано в заявлении.
Последствия удара по Дамаску - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
При ударе Израиля по Дамаску погиб иранский военный, пишут СМИ
11:40
Как утверждает агентство, жертвами израильской воздушной атаки по району Меззе в Дамаске стали также несколько сирийских гражданских лиц.
По информации газеты Shargh, среди погибших офицеров иранского военного формирования - заместитель главы разведки спецподразделения КСИР "аль-Кудс" генерал Садег Омидзаде.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации около 60 радикалов в Газе за сутки
18 января, 11:03
 
В миреИзраильДамаск (город)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала