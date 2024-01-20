https://ria.ru/20240120/izrail-1922506877.html

При ударе Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники

При ударе Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники - РИА Новости, 20.01.2024

При ударе Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники

Четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) погибли в результате воздушной атаки Израиля РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:01

2024-01-20T15:01

2024-01-20T15:01

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ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) погибли в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу, сообщается в заявлении КСИР. Текст заявления приводит агентство Tasnim."Жестокий преступный режим Израиля в очередной раз осуществил нападение на город Дамаск, столицу Сирии. В результате воздушной атаки истребителей узурпирующего (израильского - ред.) режима-агрессора погибли несколько военнослужащих сирийских сил и четыре военных советника Исламской Республики Иран", - сказано в заявлении. Как утверждает агентство, жертвами израильской воздушной атаки по району Меззе в Дамаске стали также несколько сирийских гражданских лиц. По информации газеты Shargh, среди погибших офицеров иранского военного формирования - заместитель главы разведки спецподразделения КСИР "аль-Кудс" генерал Садег Омидзаде.

https://ria.ru/20240120/udar-1922485942.html

https://ria.ru/20240118/radikaly-1922018390.html

израиль

дамаск (город)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, дамаск (город), сирия