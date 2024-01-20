В Иркутске состоялась премьера фильма о матерях героев спецоперации
В Иркутске состоялась премьера фильма "Материнской сердце" о матерях героев СВО
© Фото : Правительство Иркутской областиПремьерный показ фильма режиссера Айгуль Ербуловой "Материнское сердце" о матерях бойцов СВО в Иркутске
Премьерный показ фильма режиссера Айгуль Ербуловой "Материнское сердце" о матерях бойцов СВО в Иркутске
ИРКУТСК, 20 янв - РИА Новости. В Иркутске прошел премьерный показ фильма режиссера Айгуль Ербуловой "Материнской сердце" о матерях бойцов СВО, посмертно получивших награды за свои подвиги, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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"В Иркутске в Доме молодежи прошел премьерный показ фильма "Материнское сердце" об иркутянках Ольге Дьяконовой, Алле Брагиной и Наталье Кожокарь, потерявших сыновей на специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Фильм представила дирекция документального вещания RT, он снят режиссером Айгуль Ербуловой по инициативе Ольги Дьяконовой и других матерей погибших участников СВО. Идея создать фильм о матерях героев специальной военной операции родилась на фестивале "RT.Док: Время героев", который состоялся в Иркутске в сентябре. Иркутянки - матери героев встретились с руководителем дирекции документального вещания RT Екатериной Яковлевой, показали ей фотографии и рассказали истории своих сыновей. После этого было принято решение о съемке. Идею поддержал губернатор региона Игорь Кобзев.
Сын Ольги Дьяконовой - Эдуард, принимал участие в спецоперации с февраля 2022 года. 24 марта, будучи раненным в бою, он накрыл собой гранату, прикрывая отход группы, и ценой жизни спас своих товарищей. Ему было 20 лет. Эдуард Дьяконов самый молодой Герой России, его именем в Иркутске названа улица. Сыновья других героинь — Аллы Брагиной и Натальи Кожокарь — Сергей Брагин и Николай Кожокарь награждены орденами Мужества.
Главной героиней фильма стала сама Ольга Дьяконова, которая рассказала о детстве Эдуарда, ее последнем общении с сыном. Также в ходе съемок она посетила Мариуполь, в том числе дом, рядом с которым Эдуард погиб. В фильме показана одна из встреч матерей героев спецоперации, рассказано о том, как женщины поддерживают друг друга. Всего в сьемках приняли участие 11 матерей.
Фильм "Материнское сердце" уже переведен на английский и арабский языки, его покажут в эфире телеканала RT Documentary в других странах.