https://ria.ru/20240120/film-1922539393.html

В Иркутске состоялась премьера фильма о матерях героев спецоперации

В Иркутске состоялась премьера фильма о матерях героев спецоперации - РИА Новости, 20.01.2024

В Иркутске состоялась премьера фильма о матерях героев спецоперации

В Иркутске прошел премьерный показ фильма режиссера Айгуль Ербуловой "Материнской сердце" о матерях бойцов СВО, посмертно получивших награды за свои подвиги,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T19:36

2024-01-20T19:36

2024-01-20T19:36

иркутск

игорь кобзев

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 20 янв - РИА Новости. В Иркутске прошел премьерный показ фильма режиссера Айгуль Ербуловой "Материнской сердце" о матерях бойцов СВО, посмертно получивших награды за свои подвиги, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В Иркутске в Доме молодежи прошел премьерный показ фильма "Материнское сердце" об иркутянках Ольге Дьяконовой, Алле Брагиной и Наталье Кожокарь, потерявших сыновей на специальной военной операции", - говорится в сообщении. Фильм представила дирекция документального вещания RT, он снят режиссером Айгуль Ербуловой по инициативе Ольги Дьяконовой и других матерей погибших участников СВО. Идея создать фильм о матерях героев специальной военной операции родилась на фестивале "RT.Док: Время героев", который состоялся в Иркутске в сентябре. Иркутянки - матери героев встретились с руководителем дирекции документального вещания RT Екатериной Яковлевой, показали ей фотографии и рассказали истории своих сыновей. После этого было принято решение о съемке. Идею поддержал губернатор региона Игорь Кобзев. Сын Ольги Дьяконовой - Эдуард, принимал участие в спецоперации с февраля 2022 года. 24 марта, будучи раненным в бою, он накрыл собой гранату, прикрывая отход группы, и ценой жизни спас своих товарищей. Ему было 20 лет. Эдуард Дьяконов самый молодой Герой России, его именем в Иркутске названа улица. Сыновья других героинь — Аллы Брагиной и Натальи Кожокарь — Сергей Брагин и Николай Кожокарь награждены орденами Мужества. Главной героиней фильма стала сама Ольга Дьяконова, которая рассказала о детстве Эдуарда, ее последнем общении с сыном. Также в ходе съемок она посетила Мариуполь, в том числе дом, рядом с которым Эдуард погиб. В фильме показана одна из встреч матерей героев спецоперации, рассказано о том, как женщины поддерживают друг друга. Всего в сьемках приняли участие 11 матерей. Фильм "Материнское сердце" уже переведен на английский и арабский языки, его покажут в эфире телеканала RT Documentary в других странах.

https://ria.ru/20231209/mediinskiy-1914823918.html

https://ria.ru/20231218/memorial-1916386428.html

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иркутск, игорь кобзев, иркутская область, россия