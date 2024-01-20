https://ria.ru/20240120/elektrosnabzhenie-1922482984.html

Более чем в восьми тысячах домах в Москве заменили системы электроснабжения

Более чем в восьми тысячах домах в Москве заменили системы электроснабжения - РИА Новости, 20.01.2024

Более чем в восьми тысячах домах в Москве заменили системы электроснабжения

Более чем в 8,1 тысячи многоквартирных домов Москвы заменили системы электроснабжения в рамках программы капитального ремонта с 2015 по 2023 год, сообщается на... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T11:10

2024-01-20T11:10

2024-01-20T11:10

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более чем в 8,1 тысячи многоквартирных домов Москвы заменили системы электроснабжения в рамках программы капитального ремонта с 2015 по 2023 год, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более чем в 8,1 тысячи многоквартирных домов Москвы заменили системы электроснабжения в рамках программы капитального ремонта с 2015 по 2023 год. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Уточняется, что по программе капремонта специалисты проводят полную замену внутридомовых инженерных сетей электроснабжения. Эти работы не зависят от погодных условий и могут выполняться круглогодично. Так, в домах устанавливают устройства защитного отключения, или так называемые дифференциальные выключатели. Они помогают предотвратить удары током в случае неисправности, а также предупредить возгорание. Кроме того, в ходе ремонтных работ монтируют аварийное освещение, которое продолжает функционировать, даже если весь дом обесточен.

https://ria.ru/20240120/pererabotka-1922476103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, городское хозяйство москвы, жкх