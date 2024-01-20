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Под Саратовом произошло крупное ДТП с минивэном и грузовиками - РИА Новости, 20.01.2024
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20:59 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/dtp-1922546837.html
Под Саратовом произошло крупное ДТП с минивэном и грузовиками
Под Саратовом произошло крупное ДТП с минивэном и грузовиками - РИА Новости, 20.01.2024
Под Саратовом произошло крупное ДТП с минивэном и грузовиками
Два грузовых автомобиля и минивэн столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщил начальник управления... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T20:59
2024-01-20T20:59
происшествия
саратовская область
hyundai creta
авто
саратов
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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Два грузовых автомобиля и минивэн столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. Сообщение о ДТП поступило в службу 112 в 19.33 (18.33 мск). "В Федоровском районе вблизи села Мунино произошло столкновение фуры, минивэна Hyundai и грузовой "Газели". В результате ДТП из минивэна два человека погибли и восемь пострадали, пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тела погибших", - написал Юрин.
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происшествия, саратовская область, hyundai creta, авто, саратов
Происшествия, Саратовская область, Hyundai Creta, Авто, Саратов
Под Саратовом произошло крупное ДТП с минивэном и грузовиками

Под Саратовом столкнулись минивэн и два грузовика, двое погибли, 8 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Два грузовых автомобиля и минивэн столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
Сообщение о ДТП поступило в службу 112 в 19.33 (18.33 мск).
«
"В Федоровском районе вблизи села Мунино произошло столкновение фуры, минивэна Hyundai и грузовой "Газели". В результате ДТП из минивэна два человека погибли и восемь пострадали, пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тела погибших", - написал Юрин.
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