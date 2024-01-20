https://ria.ru/20240120/dtp-1922546837.html

Под Саратовом произошло крупное ДТП с минивэном и грузовиками

Под Саратовом произошло крупное ДТП с минивэном и грузовиками - РИА Новости, 20.01.2024

Под Саратовом произошло крупное ДТП с минивэном и грузовиками

Два грузовых автомобиля и минивэн столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщил начальник управления... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T20:59

2024-01-20T20:59

2024-01-20T20:59

происшествия

саратовская область

hyundai creta

авто

саратов

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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Два грузовых автомобиля и минивэн столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. Сообщение о ДТП поступило в службу 112 в 19.33 (18.33 мск). "В Федоровском районе вблизи села Мунино произошло столкновение фуры, минивэна Hyundai и грузовой "Газели". В результате ДТП из минивэна два человека погибли и восемь пострадали, пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тела погибших", - написал Юрин.

https://ria.ru/20240120/proverka-1922466959.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, hyundai creta, авто, саратов