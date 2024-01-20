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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.01.2024
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14:22 20.01.2024 (обновлено: 15:01 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/donetskoe-1922502466.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.01.2024
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:22
2024-01-20T15:01
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.Артиллерия поразила живую силу и технику 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра в ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу "Мста-Б", а также орудие Д-20", — добавили в министерстве.На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Ровнополя в ДНР. Кроме того, бойцы нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки.Потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 320 военных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Артиллерия поразила живую силу и технику 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра в ДНР.
"Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу "Мста-Б", а также орудие Д-20", — добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Ровнополя в ДНР.
Кроме того, бойцы нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки.

Потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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