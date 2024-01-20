https://ria.ru/20240120/donetskoe-1922502466.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 20.01.2024

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:22

2024-01-20T14:22

2024-01-20T15:01

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Артиллерия поразила живую силу и технику 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра в ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу "Мста-Б", а также орудие Д-20", — добавили в министерстве.На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Ровнополя в ДНР. Кроме того, бойцы нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки.Потери противника составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240120/mosch-1922500830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность