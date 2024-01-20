https://ria.ru/20240120/diversanty-1922547796.html

В Минске заявили, что знают о подготовке диверсантов в соседних странах

В Минске заявили, что знают о подготовке диверсантов в соседних странах - РИА Новости, 20.01.2024

В Минске заявили, что знают о подготовке диверсантов в соседних странах

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские спецслужбы знают состав боевых ячеек, которые готовятся для смены власти в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T21:20

2024-01-20T21:20

2024-01-20T21:20

белоруссия

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сша

александр вольфович

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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские спецслужбы знают состав боевых ячеек, которые готовятся для смены власти в республике, а также места их тренировок на территории соседних стран ЕС и Украины. "В лидерах этой деструктивно настроенной военной политики США выступают наши соседи - руководства Польши, стран Балтии, Украины. Мало того, что они сделали ставку на усиленную милитаризацию, повышение военных расходов, на территории этих стран готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные формирования из беглых с территории России и Беларуси, различных уголовников всех мастей, потому что нормальные люди не пойдут в эти структуры. Из них готовятся люди, готовые убивать, проводить диверсии, воевать на территории сопредельных стран для свержения неконституционным путем власти", - сказал Вольфович в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, "польское руководство, прибалтийское руководство поощряет это, заявляет открыто, что готовят хоругви, боевые ячейки, чтобы отправить их в том числе на территорию Беларуси и провести, как они это называют, демократическим путем свержение власти". "Какая же это демократия? Это не демократия… Но мы все это знаем, наши спецслужбы отслеживают эту информацию. Мы владеем информацией, где готовятся эти хоругви, в каком составе, кто в них входит, списки этих лиц у нас есть", - продолжил госсекретарь. Он добавил, что спецслужбы Белоруссии вырабатывают и принимают меры, чтобы нейтрализовать эти угрозы в отношении страны. Госсекретарь отметил, что "сегодня идет гибридная война, которая охватывает и политические, и экономические аспекты, и информационную составляющую". "А механизмы нейтрализации этих угроз как раз заложены в (новых проектах – ред.) концепции нацбезопасности, военной доктрине", - сказал Вольфович. Вольфович рассказал, что в целом в подготовленных обновленных редакциях этих документов, которые в апреле рассмотрит Всебелорусское народное собрание, нашли отражение происходящие геополитические изменения. "Мир сегодня поменялся, геополитическая обстановка обострена до предела. Происходит разрушение однополярного мира, строительство многополярного мира, на фоне этого борьба между Западом и Востоком. Сегодня США и их союзники по НАТО заявляют о расширении своих сфер и зон влияния… Заявление руководства США о включении в зону ответственности территории Украины. Где Америка, а где Украина в Европе? Нас – Россию и Беларусь – обвиняют в том, что мы кому-то угрожаем. Ни РФ, ни тем более Беларусь не заявляют о зонах своей ответственности, влияния, например, на территории Канады или стан Южной Америки, где-то ближе к США. Нам это не нужно, мы всегда выступаем за мирное, взаимоуважительное, добрососедское отношение ко всем странам", - отметил он. Госсекретарь подчеркнул, что решать задачи сегодня "модно" развязыванием конфликтов, применением военной силы. "Сегодня страны которые вступают в НАТО должны тратить на военные бюджеты уже … свыше 2% ВВП, а некоторые ставят планку в 3-4%, как руководство Польши… Покупка современных образцов военной техники, как правило американского производства… Все это влияет на обеспечение безопасности", - продолжил он.

https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html

https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, украина, сша, александр вольфович, нато, евросоюз