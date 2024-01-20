https://ria.ru/20240120/diktofony-1922436800.html

Столичное предприятие начало производство мини-диктофонов

Столичное предприятие начало производство мини-диктофонов - РИА Новости, 20.01.2024

Столичное предприятие начало производство мини-диктофонов

В Москве сегодня работают более 130 компаний, предлагающих широкий ассортимент высокотехнологичного электрооборудования; так, столичный производитель... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:15

2024-01-20T09:15

2024-01-20T09:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

книга рекордов гиннесса

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве сегодня работают более 130 компаний, предлагающих широкий ассортимент высокотехнологичного электрооборудования; так, столичный производитель электроники выпустил мини-диктофон весом всего 7 граммов, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.По ее словам, компания "Телесис.ру", разрабатывающая и выпускающая электронику с 1991 года, в ближайшие полтора года планирует произвести около трех тысяч таких диктофонов."В конце 2023 года компания возобновила производство двух модификаций мини-диктофонов весом семь граммов с памятью на 75 и 150 часов. Компания также активно работает над производством диктофонов-бейджей и часов. По итогам 2023 года там выпустили более четырех тысяч электронных приборов, что на 21% больше, чем за 2022 год", – приводит пресс-служба ДИПП слова Степановой.Диктофоны четыре раза попадали в "Книгу рекордов Гиннесса" как одни из самых маленьких подобных устройств в мире.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, книга рекордов гиннесса