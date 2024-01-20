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Столичное предприятие начало производство мини-диктофонов
Столичное предприятие начало производство мини-диктофонов - РИА Новости, 20.01.2024
Столичное предприятие начало производство мини-диктофонов
В Москве сегодня работают более 130 компаний, предлагающих широкий ассортимент высокотехнологичного электрооборудования; так, столичный производитель... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:15
2024-01-20T09:15
2024-01-20T09:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
книга рекордов гиннесса
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве сегодня работают более 130 компаний, предлагающих широкий ассортимент высокотехнологичного электрооборудования; так, столичный производитель электроники выпустил мини-диктофон весом всего 7 граммов, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.По ее словам, компания "Телесис.ру", разрабатывающая и выпускающая электронику с 1991 года, в ближайшие полтора года планирует произвести около трех тысяч таких диктофонов."В конце 2023 года компания возобновила производство двух модификаций мини-диктофонов весом семь граммов с памятью на 75 и 150 часов. Компания также активно работает над производством диктофонов-бейджей и часов. По итогам 2023 года там выпустили более четырех тысяч электронных приборов, что на 21% больше, чем за 2022 год", – приводит пресс-служба ДИПП слова Степановой.Диктофоны четыре раза попадали в "Книгу рекордов Гиннесса" как одни из самых маленьких подобных устройств в мире.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, книга рекордов гиннесса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Книга рекордов Гиннесса
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве сегодня работают более 130 компаний, предлагающих широкий ассортимент высокотехнологичного электрооборудования; так, столичный производитель электроники выпустил мини-диктофон весом всего 7 граммов, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.
По ее словам, компания "Телесис.ру", разрабатывающая и выпускающая электронику с 1991 года, в ближайшие полтора года планирует произвести около трех тысяч таких диктофонов.
"В конце 2023 года компания возобновила производство двух модификаций мини-диктофонов весом семь граммов с памятью на 75 и 150 часов. Компания также активно работает над производством диктофонов-бейджей и часов. По итогам 2023 года там выпустили более четырех тысяч электронных приборов, что на 21% больше, чем за 2022 год", – приводит пресс-служба ДИПП слова Степановой.
Диктофоны четыре раза попадали в "Книгу рекордов Гиннесса
" как одни из самых маленьких подобных устройств в мире.