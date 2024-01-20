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В ГД внесли проект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве - РИА Новости, 21.01.2024
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20:30 20.01.2024 (обновлено: 00:28 21.01.2024)
https://ria.ru/20240120/denonsatsiya-1922544122.html
В ГД внесли проект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве
В ГД внесли проект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве - РИА Новости, 21.01.2024
В ГД внесли проект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве
Правительство внесло в Госдуму законопроект о расторжении соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, документ доступен... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-20T20:30
2024-01-21T00:28
россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о расторжении соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, документ доступен в думской электронной базе. "Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года", — сказано в тексте.В пояснительной записке отмечается, что у этого договора "преимущественно односторонняя направленность", а аналогичных выгод для Москвы в нем нет. В правительстве также напомнили, что Лондон в марте 2022 года прекратил действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. Исходя из этого, денонсация соглашения о рыболовстве не приведет к серьезным экономическим или внешнеполитическим последствиям для России, подчеркнули в кабинете министров."Возможность денонсации соглашения предусмотрена статьей 3 этого документа, согласно которой "соглашение остается в силе, пока одна из сторон не денонсирует его не позднее чем за один год до окончания текущего пятилетнего периода его действия", — уточняется в законопроекте.Великобритания ввела санкции против России 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширяла их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числились около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.
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россия, госдума рф, санкции в отношении россии
Россия, Госдума РФ, Санкции в отношении России
В ГД внесли проект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве

В Думу поступил проект о расторжении соглашения СССР с Британией о рыболовстве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о расторжении соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года", — сказано в тексте.
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В пояснительной записке отмечается, что у этого договора "преимущественно односторонняя направленность", а аналогичных выгод для Москвы в нем нет. В правительстве также напомнили, что Лондон в марте 2022 года прекратил действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. Исходя из этого, денонсация соглашения о рыболовстве не приведет к серьезным экономическим или внешнеполитическим последствиям для России, подчеркнули в кабинете министров.
"Возможность денонсации соглашения предусмотрена статьей 3 этого документа, согласно которой "соглашение остается в силе, пока одна из сторон не денонсирует его не позднее чем за один год до окончания текущего пятилетнего периода его действия", — уточняется в законопроекте.
Великобритания ввела санкции против России 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширяла их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числились около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.
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