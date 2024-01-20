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В СК поручили завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка - РИА Новости, 20.01.2024
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18:22 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/delo-1922530620.html
В СК поручили завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка
В СК поручили завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка - РИА Новости, 20.01.2024
В СК поручили завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка
Глава СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело в связи с нападением в Перми двоих студентов из Египта на мужчину с рюкзаком ради его ноутбука,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:22
2024-01-20T18:22
происшествия
египет
россия
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело в связи с нападением в Перми двоих студентов из Египта на мужчину с рюкзаком ради его ноутбука, сообщает пресс-служба ведомства. В декабре краевая полиция информировала, что ночью во дворе домов на улице Народовольческой в Перми (вблизи ТРК "Семья") двое граждан Египта, приехавших учиться в местном вузе, напали на 51-летнего мужчину. По данным правоохранителей, студентов привлекли ноутбук и другие гаджеты в рюкзаке прохожего. Египтяне несколько раз ударили жертву бутылкой по голове и телу, забрали рюкзак с техникой и убежали, ущерб превысил 70 тысяч рублей, полагает полиция. Юноши были задержаны и арестованы, по их словам, в момент нападения они были пьяны. Силовики проверяли их причастность к другим преступлениям. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранных граждан в Пермском крае. Также дано указание представить доклад об установленных обстоятельствах по делу", - говорится в сообщении. В высших учебных заведениях Пермского края в 2023 году обучалось более 4 тысяч студентов из-за рубежа, из них около тысячи – из стран Африки.
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происшествия, египет, россия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Египет, Россия, Пермь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК поручили завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка

Бастрыкин поручил завести дело после нападения 2 студентов из Египта на пермяка

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело в связи с нападением в Перми двоих студентов из Египта на мужчину с рюкзаком ради его ноутбука, сообщает пресс-служба ведомства.
В декабре краевая полиция информировала, что ночью во дворе домов на улице Народовольческой в Перми (вблизи ТРК "Семья") двое граждан Египта, приехавших учиться в местном вузе, напали на 51-летнего мужчину. По данным правоохранителей, студентов привлекли ноутбук и другие гаджеты в рюкзаке прохожего. Египтяне несколько раз ударили жертву бутылкой по голове и телу, забрали рюкзак с техникой и убежали, ущерб превысил 70 тысяч рублей, полагает полиция. Юноши были задержаны и арестованы, по их словам, в момент нападения они были пьяны. Силовики проверяли их причастность к другим преступлениям.
«
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранных граждан в Пермском крае. Также дано указание представить доклад об установленных обстоятельствах по делу", - говорится в сообщении.
В высших учебных заведениях Пермского края в 2023 году обучалось более 4 тысяч студентов из-за рубежа, из них около тысячи – из стран Африки.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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ПроисшествияЕгипетРоссияПермьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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