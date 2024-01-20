https://ria.ru/20240120/britaniya-1922489961.html
Численность британской армии может сократиться на треть, пишут СМИ
Численность британской армии может сократиться на треть, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2024
Численность британской армии может сократиться на треть, пишут СМИ
Численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек, сообщает газета Times. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:15
2024-01-20T12:15
2024-01-20T12:15
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек, сообщает газета Times. "За десять лет, с учетом текущих трендов, численность армии будет составлять 52 тысячи человек, она будет столь малочисленной, что сможет уместиться на стадионе "Этихад" (футбольного клуба -ред.) "Манчестер сити", - пишет издание. Газета отмечает, что каждый год в течение последних десяти лет британской армии не удавалось выполнять цели по привлечению новобранцев, и только за один год, к сентябрю прошлого года, общее количество солдат в британской армии сократилось более чем на три тысячи человек. Наибольшие проблемы с набором испытывают британские военно-морские силы и морпехи – проблемы настолько серьезны, что министерство обороны страны планирует списать два корабля и перевести в резерв ряд десантных кораблей, чтобы высвободить личный состав под восемь новых фрегатов Type 26. Согласно бывшему высокопоставленному военному чиновнику, мнение которого приводит газета, британская армия не способна выставить для военных действий за рубежом бронетанковую дивизию численностью даже 25 тысяч человек из-за того, что не инвестировала в различные вспомогательные элементы, включая автомобили снабжения и средства радиоэлектронной борьбы.
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РИА Новости
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в мире, великобритания
Численность британской армии может сократиться на треть, пишут СМИ
Times: численность британской армии может сократиться на треть за десять лет
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек, сообщает газета Times
.
"За десять лет, с учетом текущих трендов, численность армии будет составлять 52 тысячи человек, она будет столь малочисленной, что сможет уместиться на стадионе "Этихад" (футбольного клуба -ред.) "Манчестер сити", - пишет издание.
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Газета отмечает, что каждый год в течение последних десяти лет британской армии не удавалось выполнять цели по привлечению новобранцев, и только за один год, к сентябрю прошлого года, общее количество солдат в британской армии сократилось более чем на три тысячи человек.
Наибольшие проблемы с набором испытывают британские военно-морские силы и морпехи – проблемы настолько серьезны, что министерство обороны страны планирует списать два корабля и перевести в резерв ряд десантных кораблей, чтобы высвободить личный состав под восемь новых фрегатов Type 26.
Согласно бывшему высокопоставленному военному чиновнику, мнение которого приводит газета, британская армия не способна выставить для военных действий за рубежом бронетанковую дивизию численностью даже 25 тысяч человек из-за того, что не инвестировала в различные вспомогательные элементы, включая автомобили снабжения и средства радиоэлектронной борьбы.
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