https://ria.ru/20240120/biometriya-1922497353.html

В МВД прокомментировали статью о светофорах с биометрическими камерами

В МВД прокомментировали статью о светофорах с биометрическими камерами - РИА Новости, 20.01.2024

В МВД прокомментировали статью о светофорах с биометрическими камерами

Представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла информацию, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:27

2024-01-20T13:27

2024-01-20T13:27

общество

россия

ирина волк

александр быков

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла информацию, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. "Значительный резонанс вызвала статья руководителя столичной Госавтоинспекции Александра Быкова в одном из научных журналов. Он рассказал о прогрессивных технологиях, которые могут быть внедрены для снижения смертности и травматизма на дорогах. В частности, речь шла об "умных" светофорах, оснащенных камерами для распознавания лиц по биометрическим данным. Некоторые специалисты в области дорожной безопасности, не очень внимательно прочитав статью, решили, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. Это не так", - сказала Волк. Представитель МВД отметила, что следует различать законодательные инициативы ведомства, оформленные в установленном порядке, и "идеи, выносимые на обсуждение научной общественности". Так, МВД России на системной основе занимается исследованием причин аварийности. Волк уточнила, что специалисты ведомства анализируют факторы и условия, способствующие совершению ДТП, разрабатывают меры по их предупреждению. "Безусловно, описанные в статье главы столичной Госавтоинспекции новеллы могут быть реализованы на практике только при условии существенных корректировок законодательства. Однако данный вопрос в настоящий момент носит исключительно характер научной дискуссии", - добавила Волк. Также представитель МВД попросила экспертов не спешить с выводами по данной теме. В январе начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в статье в журнале МВД "Безопасность дорожного движения" рассказал, что на Бережковской набережной протестировали светофор, оснащенный биометрической камерой распознавания лиц. По мнению Быкова, предоставление биометрических данных должно быть обязанностью граждан, потому что это позволяет обеспечивать эффективное применение автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности. В связи с этим вопросом председатель коллегии адвокатов "Постанюк и Партнеры" Екатерина Малиновская рассказала РИА Новости, что внедрение светофоров с биометрическими камерами будет незаконным, так как в России запрещен сбор биометрических данных граждан без их согласия.

https://ria.ru/20230727/verifikatsiya-1886511302.html

https://ria.ru/20231129/biometriya-1912778346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, ирина волк, александр быков