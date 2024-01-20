https://ria.ru/20240120/bangi-1922475018.html

ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги

ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги - РИА Новости, 20.01.2024

ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:37

2024-01-20T09:37

2024-01-20T09:37

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в столице ЦАР Банги при финансировании ОАЭ, сообщает радиостанция RFI. "Делегация БРИКС только что завершила многодневный визит в Банги… Самый впечатляющий (подписанный документ - ред.)… касается строительства нового аэропорта в центральноафриканской столице при финансировании Объединенных Арабских Эмиратов", - указывает радиостанция. Отмечается, что власти ЦАР предоставят под строительство нового аэропорта 300 гектаров земли, при этом эмиратский консорциум выделит 200 миллионов долларов на строительство. Предполагается, что будет построен аэропорт с шестью взлетно-посадочными полосами, пассажирским и грузовым терминалами, складами, офисными и административными зданиями, торговым центром и пятизвездочными отелями. Согласно радиостанции, проект создания новой воздушной гавани в Банги обсуждается долгие годы, в частности, из-за плохого состояния существующего аэропорта, который, среди прочего, может работать лишь в дневное время из-за отсутствия освещения. Радиостанция также указывает, что в ходе визита делегации БРИКС в Банги было объявлено и о других планируемых инициативах, например, по развертыванию в ЦАР сети 5G и строительству железных дорог в соседние страны.

https://ria.ru/20240117/baza-1921950786.html

https://ria.ru/20231224/tsar-1917727892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, банги, цар, оаэ, брикс