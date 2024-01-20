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ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги - РИА Новости, 20.01.2024
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09:37 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/bangi-1922475018.html
ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги
ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги - РИА Новости, 20.01.2024
ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги
Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:37
2024-01-20T09:37
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в столице ЦАР Банги при финансировании ОАЭ, сообщает радиостанция RFI. "Делегация БРИКС только что завершила многодневный визит в Банги… Самый впечатляющий (подписанный документ - ред.)… касается строительства нового аэропорта в центральноафриканской столице при финансировании Объединенных Арабских Эмиратов", - указывает радиостанция. Отмечается, что власти ЦАР предоставят под строительство нового аэропорта 300 гектаров земли, при этом эмиратский консорциум выделит 200 миллионов долларов на строительство. Предполагается, что будет построен аэропорт с шестью взлетно-посадочными полосами, пассажирским и грузовым терминалами, складами, офисными и административными зданиями, торговым центром и пятизвездочными отелями. Согласно радиостанции, проект создания новой воздушной гавани в Банги обсуждается долгие годы, в частности, из-за плохого состояния существующего аэропорта, который, среди прочего, может работать лишь в дневное время из-за отсутствия освещения. Радиостанция также указывает, что в ходе визита делегации БРИКС в Банги было объявлено и о других планируемых инициативах, например, по развертыванию в ЦАР сети 5G и строительству железных дорог в соседние страны.
https://ria.ru/20240117/baza-1921950786.html
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в мире, банги, цар, оаэ, брикс
В мире, Банги, ЦАР, ОАЭ, БРИКС
ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги

ЦАР и ОАЭ договорились о постройке в Банги аэропорта площадью 300 гектаров

© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в столице ЦАР Банги при финансировании ОАЭ, сообщает радиостанция RFI.
"Делегация БРИКС только что завершила многодневный визит в Банги… Самый впечатляющий (подписанный документ - ред.)… касается строительства нового аэропорта в центральноафриканской столице при финансировании Объединенных Арабских Эмиратов", - указывает радиостанция.
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Отмечается, что власти ЦАР предоставят под строительство нового аэропорта 300 гектаров земли, при этом эмиратский консорциум выделит 200 миллионов долларов на строительство. Предполагается, что будет построен аэропорт с шестью взлетно-посадочными полосами, пассажирским и грузовым терминалами, складами, офисными и административными зданиями, торговым центром и пятизвездочными отелями.
Согласно радиостанции, проект создания новой воздушной гавани в Банги обсуждается долгие годы, в частности, из-за плохого состояния существующего аэропорта, который, среди прочего, может работать лишь в дневное время из-за отсутствия освещения.
Радиостанция также указывает, что в ходе визита делегации БРИКС в Банги было объявлено и о других планируемых инициативах, например, по развертыванию в ЦАР сети 5G и строительству железных дорог в соседние страны.
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