https://ria.ru/20240120/aviabaza-1922528048.html

СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024

СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T18:00

2024-01-20T18:00

2024-01-20T18:00

сша

в мире

ирак

анбар (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности. По словам источника, пять ракет упали около базы. Он отметил, что ракеты, согласно имеющейся информации, были выпущены из района Аль-Багдади в Анбаре. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20240118/obstrel-1922212564.html

сша

ирак

анбар (мухафаза)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, ирак, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году