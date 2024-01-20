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СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024
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18:00 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/aviabaza-1922528048.html
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:00
2024-01-20T18:00
сша
в мире
ирак
анбар (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности. По словам источника, пять ракет упали около базы. Он отметил, что ракеты, согласно имеющейся информации, были выпущены из района Аль-Багдади в Анбаре. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240118/obstrel-1922212564.html
сша
ирак
анбар (мухафаза)
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сша, в мире, ирак, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

Shafaq: около американской базы Айн-аль-Асад на западе Ирака упали пять ракет

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 20 янв - РИА Новости. Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.
По словам источника, пять ракет упали около базы. Он отметил, что ракеты, согласно имеющейся информации, были выпущены из района Аль-Багдади в Анбаре.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
В Иракском Курдистане обстреляли американскую базу
18 января, 19:47
 
СШАВ миреИракАнбар (мухафаза)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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