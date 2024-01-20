https://ria.ru/20240120/aviabaza-1922528048.html
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:00
2024-01-20T18:00
2024-01-20T18:00
сша
в мире
ирак
анбар (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности. По словам источника, пять ракет упали около базы. Он отметил, что ракеты, согласно имеющейся информации, были выпущены из района Аль-Багдади в Анбаре. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240118/obstrel-1922212564.html
сша
ирак
анбар (мухафаза)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, ирак, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
Shafaq: около американской базы Айн-аль-Асад на западе Ирака упали пять ракет