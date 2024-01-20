https://ria.ru/20240120/astrakhan-1922489468.html

Полиция проверит информацию о гибели бродячих собак в Астрахани

Полиция проверит информацию о гибели бродячих собак в Астрахани - РИА Новости, 20.01.2024

Полиция проверит информацию о гибели бродячих собак в Астрахани

Полиция проверяет информацию о бродячих собаках, найденных мертвыми в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T12:09

2024-01-20T12:09

2024-01-20T12:09

происшествия

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о бродячих собаках, найденных мертвыми в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. "В Отдел полиции № 3 УМВД России по городу Астрахани поступили обращения граждан об обнаружении трупов собак в Трусовском районе. По данным фактам проводятся проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведены осмотры мест происшествий, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Полиция изучает записи камер наружного видеонаблюдения. С мест происшествий изъяты биоматериалы для установления причины смерти животных. Из-за отсутствия в Астраханской области организаций, способных провести необходимые исследования, решается вопрос задействования учреждений из других регионов. "Также проверяется информация, размещенная в ресурсах сети Интернет о возможной причастности к происшествиям местного жителя и возможных неправомерных действиях в отношении него", - указано в сообщении. По данным думы Астраханской области, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, в 2022 году - 4813 человек. В 2023 году также фиксировались нападения на людей.

https://ria.ru/20240119/ubiystvo-1922247256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, астрахань, астраханская область, россия