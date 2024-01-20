https://ria.ru/20240120/astrakhan-1922489468.html
Полиция проверит информацию о гибели бродячих собак в Астрахани
Полиция проверит информацию о гибели бродячих собак в Астрахани - РИА Новости, 20.01.2024
Полиция проверит информацию о гибели бродячих собак в Астрахани
Полиция проверяет информацию о бродячих собаках, найденных мертвыми в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:09
2024-01-20T12:09
2024-01-20T12:09
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о бродячих собаках, найденных мертвыми в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. "В Отдел полиции № 3 УМВД России по городу Астрахани поступили обращения граждан об обнаружении трупов собак в Трусовском районе. По данным фактам проводятся проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведены осмотры мест происшествий, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Полиция изучает записи камер наружного видеонаблюдения. С мест происшествий изъяты биоматериалы для установления причины смерти животных. Из-за отсутствия в Астраханской области организаций, способных провести необходимые исследования, решается вопрос задействования учреждений из других регионов. "Также проверяется информация, размещенная в ресурсах сети Интернет о возможной причастности к происшествиям местного жителя и возможных неправомерных действиях в отношении него", - указано в сообщении. По данным думы Астраханской области, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, в 2022 году - 4813 человек. В 2023 году также фиксировались нападения на людей.
https://ria.ru/20240119/ubiystvo-1922247256.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия
Полиция проверит информацию о гибели бродячих собак в Астрахани
Полиция проверит данные о гибели бродячих собак в Трусовском районе Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о бродячих собаках, найденных мертвыми в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области.
"В Отдел полиции № 3 УМВД России по городу Астрахани поступили обращения граждан об обнаружении трупов собак в Трусовском районе. По данным фактам проводятся проверки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проведены осмотры мест происшествий, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы. Полиция изучает записи камер наружного видеонаблюдения.
С мест происшествий изъяты биоматериалы для установления причины смерти животных. Из-за отсутствия в Астраханской области организаций, способных провести необходимые исследования, решается вопрос задействования учреждений из других регионов.
"Также проверяется информация, размещенная в ресурсах сети Интернет о возможной причастности к происшествиям местного жителя и возможных неправомерных действиях в отношении него", - указано в сообщении.
По данным думы Астраханской области, в 2021 году от укусов собак в регионе пострадали 3620 человек, в 2022 году - 4813 человек. В 2023 году также фиксировались нападения на людей.
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