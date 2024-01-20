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Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.01.2024
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06:33 20.01.2024 (обновлено: 08:37 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/artilleristy-1922463927.html
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.01.2024
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" первой гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" нанес удар по пункту временной... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T06:33
2024-01-20T08:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" первой гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" нанес удар по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. &quot;Расчет РСЗО &quot;Торнадо-С&quot; первой гвардейской танковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; уничтожил пункт временной дислокации механизированной бригады и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении&quot;, — рассказали в ведомстве.Замаскированный пункт временной дислокации одной из механизированных бригад противника подразделения артиллерийской разведки обнаружили при помощи беспилотных летательных аппаратов. "Работаем ежедневно, днем и ночью по укрепленным районам, живой силе противника и по технике. За данной машиной враг ведет охоту постоянно, ведь мы бьем по противнику там, где он нас совсем не ждет", — цитируют в министерстве командира расчета боевой машины РСЗО "Торнадо-С" с позывным "Уфа".По данным Минобороны от пятницы, за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении более 560 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчет РСЗО "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

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Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" первой гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" нанес удар по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"Расчет РСЗО "Торнадо-С" первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт временной дислокации механизированной бригады и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", — рассказали в ведомстве.

Замаскированный пункт временной дислокации одной из механизированных бригад противника подразделения артиллерийской разведки обнаружили при помощи беспилотных летательных аппаратов.
"Работаем ежедневно, днем и ночью по укрепленным районам, живой силе противника и по технике. За данной машиной враг ведет охоту постоянно, ведь мы бьем по противнику там, где он нас совсем не ждет", — цитируют в министерстве командира расчета боевой машины РСЗО "Торнадо-С" с позывным "Уфа".
По данным Минобороны от пятницы, за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении более 560 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
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