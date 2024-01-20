https://ria.ru/20240120/artilleristy-1922463927.html

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.01.2024

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" первой гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" нанес удар по пункту временной... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T06:33

2024-01-20T06:33

2024-01-20T08:37

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ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" первой гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" нанес удар по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. "Расчет РСЗО "Торнадо-С" первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт временной дислокации механизированной бригады и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", — рассказали в ведомстве.Замаскированный пункт временной дислокации одной из механизированных бригад противника подразделения артиллерийской разведки обнаружили при помощи беспилотных летательных аппаратов. "Работаем ежедневно, днем и ночью по укрепленным районам, живой силе противника и по технике. За данной машиной враг ведет охоту постоянно, ведь мы бьем по противнику там, где он нас совсем не ждет", — цитируют в министерстве командира расчета боевой машины РСЗО "Торнадо-С" с позывным "Уфа".По данным Минобороны от пятницы, за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении более 560 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20240119/rotatsiya-1922240789.html

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Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, безопасность