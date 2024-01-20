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Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО - РИА Новости, 20.01.2024
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13:16 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/arktika-1922495315.html
Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО
Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО - РИА Новости, 20.01.2024
Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО
Правительство России одобрило включение Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:16
2024-01-20T13:16
россия
арктика
экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило включение Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Законопроект разработан с целью включения Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав российской Арктической зоны. Уточняется, что это позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны.
https://ria.ru/20231225/arktika-1918012205.html
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россия, арктика, экономика
Россия, Арктика, Экономика
Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО

Березовский и Белоярский районы ХМАО включат в состав Арктической зоны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило включение Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроект разработан с целью включения Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав российской Арктической зоны. Уточняется, что это позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны.
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