https://ria.ru/20240120/arktika-1922495315.html
Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО
Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО - РИА Новости, 20.01.2024
Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО
Правительство России одобрило включение Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:16
2024-01-20T13:16
2024-01-20T13:16
россия
арктика
экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило включение Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Законопроект разработан с целью включения Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав российской Арктической зоны. Уточняется, что это позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны.
https://ria.ru/20231225/arktika-1918012205.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, экономика
Россия, Арктика, Экономика
Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО
Березовский и Белоярский районы ХМАО включат в состав Арктической зоны
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Правительство России одобрило включение Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, сообщается на сайте кабмина
.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроект разработан с целью включения Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав российской Арктической зоны. Уточняется, что это позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны.
Эксперт рассказал о стратегически важных для России территориях в Арктике