https://ria.ru/20240120/arktika-1922495315.html

Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО

Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО - РИА Новости, 20.01.2024

Правительство одобрило включение в Арктическую зону двух районов ХМАО

Правительство России одобрило включение Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:16

2024-01-20T13:16

2024-01-20T13:16

россия

арктика

экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило включение Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав Арктической зоны РФ, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Законопроект разработан с целью включения Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в состав российской Арктической зоны. Уточняется, что это позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны.

https://ria.ru/20231225/arktika-1918012205.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, арктика, экономика