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Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов - РИА Новости, 20.01.2024
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14:28 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/alteo-1922503508.html
Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов
Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов - РИА Новости, 20.01.2024
Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов
Завод Alteo на юге Франции, производящий глинозем, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:28
2024-01-20T14:28
в мире
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средиземное море
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Завод Alteo на юге Франции, производящий глинозем, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море, передает телеканал BFMTV. "Alteo подозревается в том, что в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года в (коммунах - ред.) Гарданн и Касси "прямо или косвенно выбросил в морские воды в пределах территориального моря одно или несколько веществ, действие или реакции которых, даже временные, привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны", - сообщает СМИ. Уточняется, что до этого в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдавала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений, чтобы привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами и сохранить рабочие места. Однако, предполагается, компания до сих пор этого не сделала. По данным газеты Monde, в сбросах превышена концентрация ртути и мышьяка, а всего за период с 2016 по 2021 год было зафиксировано 64 нарушения. Как отмечает BFMTV, в связи со сбросами токсичных отходов в марте 2019 года было запущено предварительное следствие против неизвестного лица по факту создания угроз жизни другим лицам после десятка жалоб, которые поступили от мэра коммуны Гарданн, экологических ассоциаций и местных жителей. Основанный в 1894 году Alteo является старейшим в мире глиноземным заводом. Он импортирует сырье в основном из Гвинеи для производства белого глинозема, который используется в вооружениях, автомобильной промышленности и производстве мобильных телефонов, сказано в материале.
https://radiosputnik.ru/20240113/fordy-1921191254.html
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в мире, франция, средиземное море, гвинея
В мире, Франция, Средиземное море, Гвинея
Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов

BFMTV: химзавод Alteo попал под следствие из-за сбросов в море токсичных отходов

© AFP 2024 / Boris HorvatЗавод Alteo на юге Франции
Завод Alteo на юге Франции - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AFP 2024 / Boris Horvat
Завод Alteo на юге Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Завод Alteo на юге Франции, производящий глинозем, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море, передает телеканал BFMTV.
«
"Alteo подозревается в том, что в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года в (коммунах - ред.) Гарданн и Касси "прямо или косвенно выбросил в морские воды в пределах территориального моря одно или несколько веществ, действие или реакции которых, даже временные, привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны", - сообщает СМИ.
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Уточняется, что до этого в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдавала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений, чтобы привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами и сохранить рабочие места. Однако, предполагается, компания до сих пор этого не сделала. По данным газеты Monde, в сбросах превышена концентрация ртути и мышьяка, а всего за период с 2016 по 2021 год было зафиксировано 64 нарушения.
Как отмечает BFMTV, в связи со сбросами токсичных отходов в марте 2019 года было запущено предварительное следствие против неизвестного лица по факту создания угроз жизни другим лицам после десятка жалоб, которые поступили от мэра коммуны Гарданн, экологических ассоциаций и местных жителей.
Основанный в 1894 году Alteo является старейшим в мире глиноземным заводом. Он импортирует сырье в основном из Гвинеи для производства белого глинозема, который используется в вооружениях, автомобильной промышленности и производстве мобильных телефонов, сказано в материале.
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