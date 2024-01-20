Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов
BFMTV: химзавод Alteo попал под следствие из-за сбросов в море токсичных отходов
Завод Alteo на юге Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Завод Alteo на юге Франции, производящий глинозем, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море, передает телеканал BFMTV.
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"Alteo подозревается в том, что в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года в (коммунах - ред.) Гарданн и Касси "прямо или косвенно выбросил в морские воды в пределах территориального моря одно или несколько веществ, действие или реакции которых, даже временные, привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны", - сообщает СМИ.
Уточняется, что до этого в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдавала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений, чтобы привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами и сохранить рабочие места. Однако, предполагается, компания до сих пор этого не сделала. По данным газеты Monde, в сбросах превышена концентрация ртути и мышьяка, а всего за период с 2016 по 2021 год было зафиксировано 64 нарушения.
Как отмечает BFMTV, в связи со сбросами токсичных отходов в марте 2019 года было запущено предварительное следствие против неизвестного лица по факту создания угроз жизни другим лицам после десятка жалоб, которые поступили от мэра коммуны Гарданн, экологических ассоциаций и местных жителей.
Основанный в 1894 году Alteo является старейшим в мире глиноземным заводом. Он импортирует сырье в основном из Гвинеи для производства белого глинозема, который используется в вооружениях, автомобильной промышленности и производстве мобильных телефонов, сказано в материале.