https://ria.ru/20240120/alteo-1922503508.html

Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов

Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов - РИА Новости, 20.01.2024

Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов токсичных отходов

Завод Alteo на юге Франции, производящий глинозем, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:28

2024-01-20T14:28

2024-01-20T14:28

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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Завод Alteo на юге Франции, производящий глинозем, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море, передает телеканал BFMTV. "Alteo подозревается в том, что в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года в (коммунах - ред.) Гарданн и Касси "прямо или косвенно выбросил в морские воды в пределах территориального моря одно или несколько веществ, действие или реакции которых, даже временные, привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны", - сообщает СМИ. Уточняется, что до этого в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдавала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений, чтобы привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами и сохранить рабочие места. Однако, предполагается, компания до сих пор этого не сделала. По данным газеты Monde, в сбросах превышена концентрация ртути и мышьяка, а всего за период с 2016 по 2021 год было зафиксировано 64 нарушения. Как отмечает BFMTV, в связи со сбросами токсичных отходов в марте 2019 года было запущено предварительное следствие против неизвестного лица по факту создания угроз жизни другим лицам после десятка жалоб, которые поступили от мэра коммуны Гарданн, экологических ассоциаций и местных жителей. Основанный в 1894 году Alteo является старейшим в мире глиноземным заводом. Он импортирует сырье в основном из Гвинеи для производства белого глинозема, который используется в вооружениях, автомобильной промышленности и производстве мобильных телефонов, сказано в материале.

https://radiosputnik.ru/20240113/fordy-1921191254.html

https://ria.ru/20231201/putin-1913186389.html

франция

средиземное море

гвинея

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в мире, франция, средиземное море, гвинея