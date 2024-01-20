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Школьница попросила Машкова о встрече с Путиным
Школьница попросила Машкова о встрече с Путиным - РИА Новости, 20.01.2024
Школьница попросила Машкова о встрече с Путиным
Четырнадцатилетняя школьница из Владимирской области Инга Николаева обратилась в общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина с просьбой... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:27
2024-01-20T11:27
2024-01-20T12:51
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница из Владимирской области Инга Николаева обратилась в общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина с просьбой поддержать ее акцию для бойцов СВО и помочь встретиться с действующим главой государства, а также изменить указ о "Движении Первых", чтобы несовершеннолетние имели возможность принимать участие в предвыборной агитации за кандидата.В субботу сопредседатели штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко приняли участие в работе общественной приемной и пообщались с гражданами. "Я просила о том, чтобы внесли изменения в указ о "Движении Первых", о том, чтобы несовершеннолетние лица имели право участвовать в агитации за Владимира Владимировича Путина и о том, чтобы Владимир Львович поддержал мою идею с акцией "Сердце надежды", которая направлена на поддержку наших защитников", - рассказала журналистам школьница по итогам своего общения с сопредседателем Машковым. Она отметила, что акция, которую она основала, сегодня набирает обороты. "Надеюсь, что я дойду до своей главной цели - поговорить с Владимиром Владимировичем Путиным, и хочу, чтобы он был моим наставником. И в дальнейшем пожать ему руку, сказать спасибо за то, что он делает для нашей страны", - добавила девочка. Николаева уточнила, что Машков пообещал помочь ей с вопросом встречи с кандидатом.
https://ria.ru/20240117/putin-1921923180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимирская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Общество, Владимирская область, Владимир Путин
Школьница попросила Машкова о встрече с Путиным
Школьница попросила Машкова о встрече с Путиным и поддержке акции для бойцов СВО
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница из Владимирской области Инга Николаева обратилась в общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина с просьбой поддержать ее акцию для бойцов СВО и помочь встретиться с действующим главой государства, а также изменить указ о "Движении Первых", чтобы несовершеннолетние имели возможность принимать участие в предвыборной агитации за кандидата.
В субботу сопредседатели штаба Владимир Машков
и Марьяна Лысенко
приняли участие в работе общественной приемной и пообщались с гражданами.
"Я просила о том, чтобы внесли изменения в указ о "Движении Первых", о том, чтобы несовершеннолетние лица имели право участвовать в агитации за Владимира Владимировича Путина и о том, чтобы Владимир Львович поддержал мою идею с акцией "Сердце надежды", которая направлена на поддержку наших защитников", - рассказала журналистам школьница по итогам своего общения с сопредседателем Машковым.
Она отметила, что акция, которую она основала, сегодня набирает обороты.
Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь
"Надеюсь, что я дойду до своей главной цели - поговорить с Владимиром Владимировичем Путиным, и хочу, чтобы он был моим наставником. И в дальнейшем пожать ему руку, сказать спасибо за то, что он делает для нашей страны", - добавила девочка.
Николаева уточнила, что Машков пообещал помочь ей с вопросом встречи с кандидатом.