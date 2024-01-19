https://ria.ru/20240119/zemletryasenie-1922399600.html

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 19.01.2024

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, толчки ощущались в Афинах, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:34

2024-01-19T17:34

2024-01-19T17:34

в мире

афины

греция

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АФИНЫ, 19 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, толчки ощущались в Афинах, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение зафиксировано в 16.14 по местному времени (17.14 мск), очаг находился в 85 километрах северо-восточнее Афин и в 67 километрах восточнее города Халкида в море вблизи острова Эвбея на глубине 10 километров. Как передает корреспондент РИА Новости, толчки ощущались в Афинах. Сообщений о каком-либо ущербе нет.

https://ria.ru/20240119/zemletryasenie-1922357542.html

афины

греция

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в мире, афины, греция