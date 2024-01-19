https://ria.ru/20240119/zemletryasenie-1922357542.html
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 19.01.2024
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Колумбии, сообщила Геологическая служба Колумбии. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:11
2024-01-19T15:11
2024-01-19T15:11
колумбия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Колумбии, сообщила Геологическая служба Колумбии. По данным службы, землетрясение произошло 6.26 по местному времени (14.26 мск) в шести километрах от города Ансермануэво на западе Колумбии. Очаг залегал на глубине 33 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, в мире
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сейсмологи: в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6