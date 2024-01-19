https://ria.ru/20240119/zemletryasenie-1922357542.html

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 19.01.2024

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Колумбии, сообщила Геологическая служба Колумбии. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:11

2024-01-19T15:11

2024-01-19T15:11

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Колумбии, сообщила Геологическая служба Колумбии. По данным службы, землетрясение произошло 6.26 по местному времени (14.26 мск) в шести километрах от города Ансермануэво на западе Колумбии. Очаг залегал на глубине 33 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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