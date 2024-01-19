https://ria.ru/20240119/zelenskiy-1922294662.html

Зеленского уже не переизберут президентом Украины, заявила сенатор

Зеленского уже не переизберут президентом Украины, заявила сенатор - РИА Новости, 19.01.2024

Зеленского уже не переизберут президентом Украины, заявила сенатор

Владимир Зеленский боится мести со стороны народа Украины, он не хочет назначать выборы, потому что понимает, что его не переизберут президентом, заявила РИА... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:36

2024-01-19T11:36

2024-01-19T11:39

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский боится мести со стороны народа Украины, он не хочет назначать выборы, потому что понимает, что его не переизберут президентом, заявила РИА Новости российский сенатор Ольга Ковитиди. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение. "Полномочия президента Зеленского стремительно заканчиваются, но выборы назначать он не хочет, понимая, что президентом его больше не переизберут", - сказала Ковитиди, назвав патовой такую ситуацию, а Зеленского "сидящим на президентском стуле без всех четырех ножек". По мнению сенатора, без своего нынешнего статуса Зеленский не сможет находиться на Украине, "поскольку боится покушений и мести народа Украины". Она отметила, что единственный способ для него "удержаться у власти - это война". "Проблема в том, что зрительская аудитория после просмотра кровавого шоу Зеленского стремительно сокращается: кто убит, а кто сбежал. Как известно, любая война должна рано или поздно закончиться переговорами и миром, но только не у нынешнего президента Украины. Крепко подумав и посоветовавшись со своими руководителями, Зеленский принимает космическое решение о необходимости вечной войны с Россией и подписывает Декрет о запрете любых мирных переговоров с Россией", - добавила Ковитиди. По ее словам, чтобы закрепить этот декрет, Зеленский придумал "коварную "формулу войны", названную для красоты слова "формулой мира", в которую вложил "заведомо неприемлемые для России предложения". "В этой чрезвычайно непростой ситуации очевидно лишь то, что мирные переговоры по Украине рано или поздно все равно произойдут, но только после достижение всей целей СВО и по другим формулам, с учетом фактической ситуации и новых политических реалий", - заключила политик. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922136874.html

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