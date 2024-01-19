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Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения - РИА Новости, 19.01.2024
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16:57 19.01.2024 (обновлено: 17:15 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/zasedanie-1922389015.html
Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения
Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения - РИА Новости, 19.01.2024
Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения на... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:57
2024-01-19T17:15
дмитрий медведев
россия
технологии
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения на Красногорском заводе имени Зверева."Мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной технике на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева. Это одно из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения. И понятно, те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружений, военной и специальной техники", — сказал он, открывая заседание.
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дмитрий медведев, россия, технологии
Дмитрий Медведев, Россия, Технологии
Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения

Медведев начал выездное заседание по контролю за производством средств поражения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ в рамках посещения Красногорского завода имени С.А. Зверева. 19 января 2024
 Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ в рамках посещения Красногорского завода имени С.А. Зверева. 19 января 2024 - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ в рамках посещения Красногорского завода имени С.А. Зверева. 19 января 2024
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения на Красногорском заводе имени Зверева.
"Мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной технике на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева. Это одно из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения. И понятно, те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружений, военной и специальной техники", — сказал он, открывая заседание.
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Дмитрий МедведевРоссияТехнологии
 
 
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