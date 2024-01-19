https://ria.ru/20240119/zasedanie-1922389015.html

Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения

Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения - РИА Новости, 19.01.2024

Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения на... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:57

2024-01-19T16:57

2024-01-19T17:15

дмитрий медведев

россия

технологии

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения на Красногорском заводе имени Зверева."Мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной технике на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева. Это одно из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения. И понятно, те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружений, военной и специальной техники", — сказал он, открывая заседание.

https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html

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дмитрий медведев, россия, технологии