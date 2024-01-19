https://ria.ru/20240119/zasedanie-1922389015.html
Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения
Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения - РИА Новости, 19.01.2024
Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения на... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:57
2024-01-19T16:57
2024-01-19T17:15
дмитрий медведев
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922394755_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d39ba7855e9986d9b4877090259085f6.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения на Красногорском заводе имени Зверева."Мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной технике на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева. Это одно из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения. И понятно, те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружений, военной и специальной техники", — сказал он, открывая заседание.
https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922394755_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_49ad220f863b311583327cba071b148a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, технологии
Дмитрий Медведев, Россия, Технологии
Медведев провел заседание по контролю за производством средств поражения
Медведев начал выездное заседание по контролю за производством средств поражения
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения на Красногорском заводе имени Зверева.
"Мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной технике на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева. Это одно из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения. И понятно, те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружений, военной и специальной техники", — сказал он, открывая заседание.
СМИ раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине