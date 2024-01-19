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ООН отреагировала на встречу МИД России с делегацией ХАМАС

ООН отреагировала на встречу МИД России с делегацией ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2024

ООН отреагировала на встречу МИД России с делегацией ХАМАС

ООН поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также к освобождению заложников, заявил на брифинге... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:47

2024-01-19T20:47

2024-01-19T20:47

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стефан дюжаррик

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 19 янв - РИА Новости. ООН поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также к освобождению заложников, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя переговоры МИД РФ и ХАМАС в Москве. Отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в ООН прошедшие в Москве дискуссии, Дюжаррик сказал: "Мы поддерживаем дискуссии, которые приведут к немедленному гуманитарному прекращению огня, немедленному безусловному освобождению заложников". "Мы не вовлечены в эти дискуссии (прошедшие в Москве – ред.), но мы понимаем, что дипломатические контакты проходят в различных местах", - добавил он.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, москва, россия, стефан дюжаррик, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году