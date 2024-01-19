https://ria.ru/20240119/yurist-1922354763.html
Юрист оценила внедрение светофоров с биометрическими камерами в России
Юрист оценила внедрение светофоров с биометрическими камерами в России - РИА Новости, 19.01.2024
Юрист оценила внедрение светофоров с биометрическими камерами в России
Внедрение светофоров с биометрическими камерами будет незаконным, так как в России запрещен сбор биометрических данных граждан без их согласия, заявила РИА... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:03
2024-01-19T15:03
2024-01-19T15:03
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россия
александр быков
технологии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Внедрение светофоров с биометрическими камерами будет незаконным, так как в России запрещен сбор биометрических данных граждан без их согласия, заявила РИА Новости председатель коллегии адвокатов "Постанюк и Партнёры" Екатерина Малиновская. В январе начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в статье в журнале МВД "Безопасность дорожного движения" рассказал, что на Бережковской набережной протестировали светофор, оснащенный биометрической камерой распознавания лиц. По мнению Быкова, предоставление биометрических данных должно быть обязанностью граждан, потому что это позволяет обеспечивать эффективное применение автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности. "На сегодняшний день внедрение светофоров с биометрическими камерами будет незаконным, так как это нарушает действующее законодательство. В России запрещен сбор биометрических данных граждан без их согласия, а для работы светофоров с биометрическими камерами необходимы сведения обо всех гражданах, которые получить добровольно от каждого невозможно", - сказала юрист. Малиновская добавила, что установка таких светофоров незаконна даже при наличии предупреждения - например, возле перехода, как предупреждение о камерах.
https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html
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общество, россия, александр быков, технологии
Общество, Россия, Александр Быков, Технологии
Юрист оценила внедрение светофоров с биометрическими камерами в России
Юрист: внедрение светофоров с биометрическими камерами в России незаконно