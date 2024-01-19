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Россельхознадзор заявил о поставке куриных яиц из Азербайджана
Россельхознадзор заявил о поставке куриных яиц из Азербайджана - РИА Новости, 19.01.2024
Россельхознадзор заявил о поставке куриных яиц из Азербайджана
Азербайджан с 19 декабря 2023 года поставил в Россию 3 миллиона штук пищевых яиц, следует из сообщения Россельхознадзора. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:10
2024-01-19T19:10
2024-01-19T19:10
азербайджан
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Азербайджан с 19 декабря 2023 года поставил в Россию 3 миллиона штук пищевых яиц, следует из сообщения Россельхознадзора. По данным ведомства, в пятницу через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены еще две партии пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук для дальнейшей реализации на территории России. "По состоянию на 19 января в Россию из Азербайджана ввезено 3 миллиона штук пищевых яиц" , - отмечает Россельхознадзор. Первая партия пищевого яйца в количестве 36 тонн поступила в РФ 19 декабря. Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику. Кроме того, в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
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азербайджан, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Азербайджан, Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор заявил о поставке куриных яиц из Азербайджана
Россельхознадзор: Азербайджан за месяц поставил в Россию три миллиона яиц
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Азербайджан с 19 декабря 2023 года поставил в Россию 3 миллиона штук пищевых яиц, следует из сообщения
Россельхознадзора.
По данным ведомства, в пятницу через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезены еще две партии пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук для дальнейшей реализации на территории России.
"По состоянию на 19 января в Россию из Азербайджана ввезено 3 миллиона штук пищевых яиц" , - отмечает Россельхознадзор. Первая партия пищевого яйца в количестве 36 тонн поступила в РФ 19 декабря.
Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта
и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
Кроме того, в середине декабря 2023 года подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц: предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
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