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ВТБ поддержал увеличение срока приема заявок по туристической федпрограмме
ВТБ поддержал увеличение срока приема заявок по туристической федпрограмме - РИА Новости, 19.01.2024
ВТБ поддержал увеличение срока приема заявок по туристической федпрограмме
ВТБ поддержал решение федеральных властей о продлении до 20 февраля 2024 года срока приема заявок по программе льготного кредитования в рамках национального... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:41
2024-01-19T15:41
2024-01-19T15:41
россия
втб
денис бортников
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВТБ поддержал решение федеральных властей о продлении до 20 февраля 2024 года срока приема заявок по программе льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников. По его оценкам, это позволит дополнительно профинансировать объекты туристической инфраструктуры с общим фондом свыше трех тысяч номеров. "ВТБ считает стратегически верным поддерживать развитие туристической инфраструктуры. Это важно как для путешественников, так и для экономики регионов, где в результате реализации новых проектов создаются новые рабочие места, растут поступления в бюджеты, развиваются смежные отрасли. <…> По нашим прогнозам, продление сроков отбора проектов еще на месяц позволит нам дополнительно поддержать новые туристические объекты с общим номерным фондом свыше трех тысяч номеров", − заявил Бортников, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что новый этап приема заявок на льготное кредитование проектов в сфере туризма под эгидой Минэкономразвития РФ стартовал 1 декабря 2023 года и должен был продлиться до 20 января 2024 года. В программу добавлена возможность получения кредита на реализацию крупных инвестиционных проектов, в частности, круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Льготный кредит по программе бизнес может получить на строительство или реконструкцию гостиниц площадью не менее пяти тысяч квадратных метров или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов с номерным фондом не менее 10% общей площади, крупных инвестиционных проектов, в том числе горнолыжных курортов с не менее 450 тысячами посетителями в год и круглогодичных парков развлечений с не менее одного миллиона посетителей в год, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231227/avtokredity-1918467031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, втб, денис бортников
Россия, ВТБ, Денис Бортников
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВТБ поддержал решение федеральных властей о продлении до 20 февраля 2024 года срока приема заявок по программе льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.
По его оценкам, это позволит дополнительно профинансировать объекты туристической инфраструктуры с общим фондом свыше трех тысяч номеров.
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"ВТБ считает стратегически верным поддерживать развитие туристической инфраструктуры. Это важно как для путешественников, так и для экономики регионов, где в результате реализации новых проектов создаются новые рабочие места, растут поступления в бюджеты, развиваются смежные отрасли. <…> По нашим прогнозам, продление сроков отбора проектов еще на месяц позволит нам дополнительно поддержать новые туристические объекты с общим номерным фондом свыше трех тысяч номеров", − заявил Бортников, слова которого привели в пресс-службе.
Там пояснили, что новый этап приема заявок на льготное кредитование проектов в сфере туризма под эгидой Минэкономразвития РФ
стартовал 1 декабря 2023 года и должен был продлиться до 20 января 2024 года. В программу добавлена возможность получения кредита на реализацию крупных инвестиционных проектов, в частности, круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.
Льготный кредит по программе бизнес может получить на строительство или реконструкцию гостиниц площадью не менее пяти тысяч квадратных метров или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов с номерным фондом не менее 10% общей площади, крупных инвестиционных проектов, в том числе горнолыжных курортов с не менее 450 тысячами посетителями в год и круглогодичных парков развлечений с не менее одного миллиона посетителей в год, добавили в пресс-службе.