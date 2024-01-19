https://ria.ru/20240119/vtb-1922363917.html

ВТБ поддержал увеличение срока приема заявок по туристической федпрограмме

ВТБ поддержал увеличение срока приема заявок по туристической федпрограмме - РИА Новости, 19.01.2024

ВТБ поддержал увеличение срока приема заявок по туристической федпрограмме

ВТБ поддержал решение федеральных властей о продлении до 20 февраля 2024 года срока приема заявок по программе льготного кредитования в рамках национального... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:41

2024-01-19T15:41

2024-01-19T15:41

россия

втб

денис бортников

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВТБ поддержал решение федеральных властей о продлении до 20 февраля 2024 года срока приема заявок по программе льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников. По его оценкам, это позволит дополнительно профинансировать объекты туристической инфраструктуры с общим фондом свыше трех тысяч номеров. "ВТБ считает стратегически верным поддерживать развитие туристической инфраструктуры. Это важно как для путешественников, так и для экономики регионов, где в результате реализации новых проектов создаются новые рабочие места, растут поступления в бюджеты, развиваются смежные отрасли. <…> По нашим прогнозам, продление сроков отбора проектов еще на месяц позволит нам дополнительно поддержать новые туристические объекты с общим номерным фондом свыше трех тысяч номеров", − заявил Бортников, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что новый этап приема заявок на льготное кредитование проектов в сфере туризма под эгидой Минэкономразвития РФ стартовал 1 декабря 2023 года и должен был продлиться до 20 января 2024 года. В программу добавлена возможность получения кредита на реализацию крупных инвестиционных проектов, в частности, круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Льготный кредит по программе бизнес может получить на строительство или реконструкцию гостиниц площадью не менее пяти тысяч квадратных метров или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов с номерным фондом не менее 10% общей площади, крупных инвестиционных проектов, в том числе горнолыжных курортов с не менее 450 тысячами посетителями в год и круглогодичных парков развлечений с не менее одного миллиона посетителей в год, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231227/avtokredity-1918467031.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, денис бортников