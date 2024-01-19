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Минобороны назвало количество военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю
Минобороны назвало количество военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю - РИА Новости, 19.01.2024
Минобороны назвало количество военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю
За неделю сдался в плен 21 украинский военнослужащий, причем 14 человек - на южнодонецком направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:04
2024-01-19T16:04
2024-01-19T16:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За неделю сдался в плен 21 украинский военнослужащий, причем 14 человек - на южнодонецком направлении, сообщило министерство обороны РФ."В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек на южнодонецком направлении", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало количество военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю
МО РФ: 21 украинский военный сдался в плен в течение недели