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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 395... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:00

2024-01-19T16:00

2024-01-19T16:09

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 395 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 13 по 19 января.Отмечается, что потери противника на этом направлении составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

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2024

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россия, вооруженные силы украины