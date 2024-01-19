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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 19.01.2024 (обновлено: 16:09 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/vsu-1922370355.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 395... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:00
2024-01-19T16:09
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 395 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 13 по 19 января.Отмечается, что потери противника на этом направлении составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: Киев потерял до 395 солдат на запорожском направлении за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град"
РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 395 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«
"На запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 13 по 19 января.
Отмечается, что потери противника на этом направлении составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
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