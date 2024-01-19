https://ria.ru/20240119/vengriya-1922349907.html

Во Франции жестко отреагировали на решение Европарламента

Во Франции жестко отреагировали на решение Европарламента - РИА Новости, 19.01.2024

Во Франции жестко отреагировали на решение Европарламента

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал резолюцию Европарламента с критикой Венгрии безумием, о чем он написал на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:43

2024-01-19T14:43

2024-01-19T14:43

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европарламент

флориан филиппо

франция

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал резолюцию Европарламента с критикой Венгрии безумием, о чем он написал на своей странице в соцсети X. "Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее!", — отметил политик. По его мнению, Венгрию хотят лишить получения европейских средств, потому что она осмелилась принять закон о "национальном суверенитете" против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО. Накануне депутаты Европарламента, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, поручили юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать для нее более десяти миллиардов евро и возможность подачи иска в Суд ЕС. Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. В ответ Будапешт назвал намерение Европарламента заморозить выделение денег Венгрии возмутительной практикой. Перед началом декабрьского саммита Евросоюза Еврокомиссия сообщила, что разблокировала 10,2 миллиарда евро финансирования для Венгрии. До этого ЕК якобы "совершенно неожиданно" получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрия долго не могла добиться бюджетных денег ЕС. Евродепутаты выразили подозрения, что деньги Будапешту разморозили как раз накануне саммита, чтобы добиться большей сговорчивости венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам".Тем не менее на саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу.

https://ria.ru/20240119/vengriya-1922273064.html

https://ria.ru/20240118/soyuz-1921984425.html

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в мире, венгрия, будапешт, евросоюз, европарламент, флориан филиппо, франция