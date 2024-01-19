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Во Франции жестко отреагировали на решение Европарламента - РИА Новости, 19.01.2024
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14:43 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/vengriya-1922349907.html
Во Франции жестко отреагировали на решение Европарламента
Во Франции жестко отреагировали на решение Европарламента - РИА Новости, 19.01.2024
Во Франции жестко отреагировали на решение Европарламента
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал резолюцию Европарламента с критикой Венгрии безумием, о чем он написал на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:43
2024-01-19T14:43
в мире
венгрия
будапешт
евросоюз
европарламент
флориан филиппо
франция
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал резолюцию Европарламента с критикой Венгрии безумием, о чем он написал на своей странице в соцсети X. "Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее!", — отметил политик. По его мнению, Венгрию хотят лишить получения европейских средств, потому что она осмелилась принять закон о "национальном суверенитете" против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО. Накануне депутаты Европарламента, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, поручили юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать для нее более десяти миллиардов евро и возможность подачи иска в Суд ЕС. Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. В ответ Будапешт назвал намерение Европарламента заморозить выделение денег Венгрии возмутительной практикой. Перед началом декабрьского саммита Евросоюза Еврокомиссия сообщила, что разблокировала 10,2 миллиарда евро финансирования для Венгрии. До этого ЕК якобы "совершенно неожиданно" получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрия долго не могла добиться бюджетных денег ЕС. Евродепутаты выразили подозрения, что деньги Будапешту разморозили как раз накануне саммита, чтобы добиться большей сговорчивости венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам".Тем не менее на саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу.
https://ria.ru/20240119/vengriya-1922273064.html
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в мире, венгрия, будапешт, евросоюз, европарламент, флориан филиппо, франция
В мире, Венгрия, Будапешт, Евросоюз, Европарламент, Флориан Филиппо, Франция
Во Франции жестко отреагировали на решение Европарламента

Филиппо назвал резолюцию Европарламента о Венгрии безумием

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал резолюцию Европарламента с критикой Венгрии безумием, о чем он написал на своей странице в соцсети X.

"Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее!", — отметил политик.
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По его мнению, Венгрию хотят лишить получения европейских средств, потому что она осмелилась принять закон о "национальном суверенитете" против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО.

Накануне депутаты Европарламента, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, поручили юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать для нее более десяти миллиардов евро и возможность подачи иска в Суд ЕС. Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались.

В ответ Будапешт назвал намерение Европарламента заморозить выделение денег Венгрии возмутительной практикой.

Перед началом декабрьского саммита Евросоюза Еврокомиссия сообщила, что разблокировала 10,2 миллиарда евро финансирования для Венгрии. До этого ЕК якобы "совершенно неожиданно" получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрия долго не могла добиться бюджетных денег ЕС. Евродепутаты выразили подозрения, что деньги Будапешту разморозили как раз накануне саммита, чтобы добиться большей сговорчивости венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам".
Тем не менее на саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу.
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В миреВенгрияБудапештЕвросоюзЕвропарламентФлориан ФилиппоФранция
 
 
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