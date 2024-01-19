https://ria.ru/20240119/vengriya-1922273064.html

Евродепутат осудил возможное лишение Венгрии председательства в Совете ЕС

Евродепутат осудил возможное лишение Венгрии председательства в Совете ЕС - РИА Новости, 19.01.2024

Евродепутат осудил возможное лишение Венгрии председательства в Совете ЕС

Лишение Венгрии права на шестимесячное председательство в Совете Евросоюза, запланированное на вторую половину 2024 года, создало бы негативный прецедент,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:34

2024-01-19T10:34

2024-01-19T10:34

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Лишение Венгрии права на шестимесячное председательство в Совете Евросоюза, запланированное на вторую половину 2024 года, создало бы негативный прецедент, угрожающий дезорганизацией работы союза, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар. В четверг депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году из-за якобы "несоблюдения ею законов ЕС и его ценностей". Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Депутаты также призвали ЕС "как можно скорее найти надлежащие решения для смягчения этих рисков", в противном случае пригрозили принять собственные меры. "Такое развитие событий не только стало бы крайне негативным прецедентом, но и внесло бы беспорядок в организацию функционирования Европейского союза", - сказал Коллар. Комментируя причины стремления ряда политических сил лишить Венгрию председательства, он отметил, что неприязнь у парламентского большинства вызывает все, выходящее за рамки так называемого европейского конформизма, а также то, что не согласуется с политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В то же время он полагает, что евродепутатам, выступающим против председательства Венгрии, будет сложно добиться такого решения. "Депутаты пытаются не допустить этого (председательства Венгрии – ред), но, по моему мнению, это сложно сделать", - сказал собеседник агентства. Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии. Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан может временно занять пост президента Евросовета в случае, если лидеры ЕС не смогут своевременно избрать преемника Шарлю Мишелю, ранее заявившему о желании баллотироваться в Европарламент нового созыва и намерении в связи с этим досрочно покинуть кресло президента Евросовета. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что считает себя национальным политиком, сотрудничает с Брюсселем, но не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в институтах ЕС, считает своим полем деятельности только Венгрию. При этом, по словам Орбана, Венгрия ставит цель в ходе очередного председательства в Совете ЕС во второй половине 2024 года стать "хорошим медиатором" между остальными членами сообщества. В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Министры страны-председателя возглавляют заседания профильных Советов ЕС, содействуют достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Европейской комиссией и Европарламентом.

https://ria.ru/20240116/slovakiya-1921717893.html

https://ria.ru/20240116/orban-1921703916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, франция, евросоюз, европарламент, евросовет